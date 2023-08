RUSSLAND Russe wegen Straßenumfrage vor Gericht: "Ich stehe zu meiner Meinung"

In einem Straßen-Interview hatte sich Juri Kochowets kritisch über den russischen Militäreinsatz in der Ukraine geäußert – nun steht der 37-jährige Moskauer wegen Verbreitung von Falschinformationen in Moskau vor Gericht. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft - doch er gibt sich unbeugsam