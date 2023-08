GABUN Putsch in Gabun: Präsident unter Hausarrest

Nach einem Putsch in dem afrikanischen Staat Gabun haben Militärvertreter die Regierung für abgesetzt erklärt. Der festgesetzte Präsident Ali Bongo Ondimba rief in einem Video dazu auf, sich gegen die Putschisten zu stellen. Das afrikanische Land ist gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf eines der reichsten Länder des Kontinents – dennoch leben viele Menschen in Armut