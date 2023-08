In der südafrikanischen Metropole hat es in der Nacht in einem Hochhaus gebrannt. Rettungskräfte rechnen mit weiteren Toten

Einsatzkräfte am Unfallort. REUTERS/STRINGER

Johannesburg – Im Zentrum der südafrikanischen Metropole Johannesburg sind bei einem Feuer in einem Gebäude mindestens 52 Menschen ums Leben gekommen. Dies meldete die Stadt am frühen Donnerstagmorgen auf der Plattform X, vormals Twitter. Dutzende weitere Menschen seien ersten örtlichen Medienberichten zufolge verletzt worden, als das Feuer in der Nacht in einem fünfstöckigen Gebäude ausgebrochen sei.

Der Rettungseinsatz dauert laut den Einsatzkräften zurzeit noch an. Wie das Feuer entstand, ist noch unklar. (APA, 31.8.2023)