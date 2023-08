Der Hardwareherbst nimmt langsam Fahrt auf, nun sind zumindest die wichtigsten Eckdaten bekannt. So wird es am 12. September neue iPhones zu sehen geben, am 21. September folgt dann Microsoft mit seinem Surface-Event, und nun gibt es auch den offiziellen Termin für die jährliche "Made by Google"-Präsentation.

Ausblick

Am 4. Oktober will Google die neuesten Einträge in seine Pixel-Reihe der Öffentlichkeit präsentieren, wie es in der offiziellen Einladung heißt. Ungewohnt ist dabei – für Google – der gewählte Ort: Statt in Kalifornien soll der Event nämlich in New York City stattfinden. Das ist aus europäischer Sicht durchaus relevant, findet die Präsentation damit doch ein paar Stunden früher am Tag als gewohnt statt. Die offiziellen 10AM ET übersetzen sich auf 16:00 MESZ.

Waren bereit kurzfristig im Google Store zu sehen: Pixel 8 Pro und (höchstwahrscheinlich) Pixel Watch 2. Google

Viel bekannt

Was dabei vorgestellt werden soll, ist aber schon jetzt kein großes Geheimnis mehr. Im Zentrum werden dabei die neuesten Einträge für die Smartphone-Serie von Google stehen, also Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Die beiden Geräte sollen unter anderem mit einem neuen Chip, besseren Kameras, vielen neuen KI-Tricks und angeblich auch einem erheblich ausgedehnten Update-Versprechen ausgestattet sein.

Was bisher zu den neuen Smartphones bekannt ist, wurde bereits in einem früheren Artikel ausführlich behandelt, insofern sei für weitere Details auf ebendiesen verwiesen. Seitdem hat es Google aber geschafft, noch einen weiteren Selbst-Leak zu produzieren.

Erstes "offizielles" Bild

Im offiziellen Google Store wurde bereits kurz ein offizielles Marketingfoto veröffentlicht, auf dem ein Pixel 8 Pro in der Farbvariante "Porcelaine" – also einem leicht gelblichen Weiß – zu sehen ist. Dieses hat auf den ersten Blick große Ähnlichkeiten zu seinem Vorgänger, wie erwartet wird die bisherige Designrichtung also beibehalten. Nur wer genau schaut, dem könnten die Unterschiede beim Kameramodul auffallen – einerseits durch den größeren und durchgängigen Glasausschnitt, aber auch den Extrasensor rechts, hinter dem sich ein Thermometer verbergen soll.

Pixel Watch 2

Ebenfalls erwartet wird die Präsentation der Pixel Watch 2, die auf dem Foto ebenfalls bereits zu sehen sein könnte. Ob es sich dabei wirklich um die neue Hardwaregeneration handelt, lässt sich allerdings nicht mit endgültiger Sicherheit sagen, sprechen doch bisherige Leaks davon, dass Google das grundlegende Design unverändert lassen will.

Die große Neuerung der Pixel Watch 2 soll im Inneren zu finden sein: Mit dem Snapdragon W5 von Qualcomm soll ein mehrere Jahre neuerer Chip als bei der ersten Pixel Watch zum Einsatz kommen, für die ein älterer Samsung-Chip genutzt wurde. Die neuere Hardware ist dabei vor allem eines: erheblich effizienter. Insofern verspricht diese Änderung signifikante Verbesserungen bei der Akkulaufzeit.

Materialfrage

Interessant ist auch ein anderer kursierender Bericht zur Pixel Watch 2: Soll diese doch beim Gehäuse von rostfreiem Stahl auf Aluminium wechseln. Das würde die Uhr zwar leichter, aber auch weniger widerstandsfähig machen. Schlecht dürfte es hingegen für jene aussehen, die auf ein zweites, größeres Modell gehofft haben, auf ein solches gibt es bislang keinerlei Hinweise.

Als Software wird auf der Pixel Watch das neue Wear OS 4 laufen, das nicht zuletzt die dynamische Farbgestaltung des von Smartphones bekannten "Material You"-Designs übernehmen soll.

Überraschungen?

Abzuwarten bleibt, ob Google auch noch weitere neue Hardware präsentieren wird, bisher gibt es keine Hinweise in diese Richtung. Denkbar wären aber durchaus Teaser für kommende Produkte, Ähnliches hat Google in der Vergangenheit immer wieder vorgenommen. (Andreas Proschofsky, 31.8.2023)