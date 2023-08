Natürlich beginnt und endet auch in "Heart of Invictus" alles mit Prinz Harry. Anders als bisher geht es in der Netflix-Miniserie zentral aber nicht um den abtrünnigen Königssohn. Die Helden sind dieses Mal andere. Alle zwei Jahre werden versehrte Veteraninnen und Veteranen aus aller Welt eingeladen, an einer Sportveranstaltung teilzunehmen, die Prinz Harry ins Leben gerufen hat, um ihre Genesung zu unterstützen.

In der Doku geht es um Schicksale, um Selbstüberwindung, um den Mut weiterzumachen, um Ziele und Hoffnungen. Es sind berührende Geschichten von Kriegsgeschädigten, die sich nicht als Opfer sehen wollen, sondern als Sieger trotz allem. "Heart of Invictus" zeigt Teilnehmende aus dem Vereinigten Königreich, den USA, der Ukraine und Korea bei ihren Vorbereitungen und die Spiele 2022. Die Athletinnen und Athleten erzählen von ihren Erfahrungen als Soldatinnen und Soldaten im Krieg und davon, wie sie es bis zu den Spielen schafften. Achtung: Es besteht große Gefahr für die Tränendrüsen!

In Fötusstellung auf dem Boden

Harry-Geständnisse und Kritik an der royalen Familie dürfen natürlich nicht fehlen. So erzählt der Duke etwa, dass er nach seinen zwei Kampfeinsätzen in Afghanistan – von 2007 bis 2008 und dann nochmals von 2012 bis 2013 – mit psychologischen Problemen zu kämpfen hatte: "Das größte Problem für mich war, dass mir niemand in meinem Umfeld wirklich helfen konnte", erzählt der Herzog von Sussex in der von ihm produzierten Netflix-Serie.

"Ich hatte nicht den Rückhalt, das Netzwerk oder den fachkundigen Rat, um herauszufinden, was wirklich mit mir los war. Leider ziehen die meisten Therapie erst dann in Erwägung, wenn man in der Fötusstellung auf dem Boden liegt und sich wahrscheinlich wünscht, man hätte sich schon früher mit diesen Dingen beschäftigt." In seinen Memoiren schrieb der Duke of Sussex, dass er selbst im Kriegseinsatz in Afghanistan 25 Taliban-Kämpfer getötet habe. Seitens des britischen Militärs wurde Harry für seine Äußerungen teils scharf kritisiert. Ein hochrangiges Taliban-Mitglied warf dem britischen Prinzen Kriegsverbrechen vor.

Nach der Doku "Harry & Meghan" ist "Heart of Invictus" ein weiteres Projekt von Harry und seiner Frau Meghan für Netflix und Teil eines millionenschweren Deals mit dem Streamingriesen. Eine 2021 angekündigte Animationsserie mit dem Titel "Pearl" wurde noch vor Ausstrahlung gecancelt.

Am 9. September will der Herzog in Düsseldorf die Spiele eröffnen. Auf dem Weg dorthin wird der 38-Jährige einen Stopp in London einlegen, um an der Preisverleihung einer Wohltätigkeitsorganisation teilzunehmen. Eine Aussprache mit Vater König Charles ist ungewiss. (prie, APA, dpa, 31.8.2023)