Seltene Ereignisse treten im Deutschen sprichwörtlich "alle heiligen Zeiten" auf, im englischen Sprachraum sagt man dagegen "once in a blue moon". Gemeint ist damit, wenn es innerhalb eines Monats zu zwei Vollmonden kommt, ein Ereignis, das im Mittel alle 2,4 Jahre vorkommt. In diesem August war es wieder so weit: Nach einem Vollmond am 1. August konnte man sich in der Nacht auf heute am Anblick eines zweiten Vollmonds erfreuen, eines "blauen Monds" – zumindest dort, wo es die Wolkenbedeckung zuließ.

Ungewöhnlich ist der doppelte August-Vollmond, weil das Phänomen mit einem "Supermond" zusammenfiel, ein Begriff, der von Fachleuten nicht besonders geschätzt wird. Gemeint ist damit ein Vollmondereignis, das zufällig dann stattfindet, wenn der Erdtrabant auf seinem Weg um unseren Planeten an seinem erdnächsten Punkt steht. In der Nacht von 30. auf 31. August kurz nach 3.30 Uhr lag der Abstand zwischen Erde und Mond bei nur 357.344 Kilometern, das ist weniger als 1.000 Kilometer vom geringsten möglichen Abstand entfernt. Zum Vergleich: Die maximale Distanz der zwei Himmelskörper beträgt etwa 406.700 Kilometer.

Seltene Kombination

Der Mond erscheint unter solchen Umständen ein wenig größer und heller, tatsächlich ist der Unterschied zum herkömmlichen Vollmond jedoch marginal. Während "blue moon" und "Supermond" jeweils für sich genommen so selten nicht sind, ist eine Kombination beider Phänomene eine astronomische Rarität. Zuletzt war dies 2018 der Fall, bis zum nächsten "blauen Supermond" muss man sich bis 2037 gedulden.

Grund genug, sich wieder einmal unseren nächstgelegenen Begleiter im All in einem schönen Bilderreigen zum gestrigen "blauen Supermond" zu Gemüte zu führen:

Kamrup, Assam, Indien. Foto: AFP/BIJU BORO

Hagia Sophia, Istanbul, Türkei. Foto: REUTERS/DILARA SENKAYA

Consuegra, Provinz Toledo, Spanien. Foto: AFP/THOMAS COEX

Flughafen Berlin Brandenburg, Deutschland. Foto: IMAGO/Rainer Keuenhof

Victoria Tower, Huddersfield, England. Foto: AFP/OLI SCARFF

Havana, Kuba. Foto: AFP/YAMIL LAGE

San Francisco, Kalifornien, USA. Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN SULLIVAN

La Paz, Bolivien. Foto: EPA/LUIS GANDARILLAS

Cape Neddick, Maine, USA. Foto: AFP/JOSEPH PREZIOSO

Padrão dos Descobrimentos (Denkmal der Entdeckungen), Lissabon, Portugal. Foto: EPA/MIGUEL A. LOPES

Delhi, Indien. Foto: AP/Manish Swarup

Porto Alegres, Rio Grande do Sul, Brasilien. Foto: REUTERS/DIEGO VARA

Nuestra-Señora-del-Pilar-Basilika, Saragossa, Spanien. Foto: EPA/JAVIER BELVER

Basilius-Kathedrale, Moskau, Russland. Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Pobednik-Statue (Der Sieger), Belgrad, Serbien. Foto: AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Shenyang, China. Foto: IMAGO/CFOTO

Split, Kroatien. Foto: IMAGO/Zvonimir Barisin/PIXSELL

Apollon-Tempel,Korinth, Griechenland. Foto: AFP/VALERIE GACHE

Statue von Damdin Sükhbaatar, Ulaanbaatar, Mongolei. Foto: AP/Ng Han Guan

CN Tower, Toronto, Kanada. Foto: AP/Frank Gunn

(tberg, 31.8.2023)