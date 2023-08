Aktivistin Lena Schilling will die Partei an ihre Verantwortung erinnern. Der Protest der Letzten Generation auf der Westautobahn könnte strafrechtliche Folgen haben

Wien / St. Pölten – Regionale Lebensmittel essen und Elektroautos fahren – konservative Politikerinnen und Politiker verweisen beim Klimaschutz gerne auf die individuelle Verantwortung der Menschen. Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten erinnern das politische Personal der ÖVP in einer Aktion vor dem Parlament nun an deren individuelle Verantwortung im politischen Prozess. "Mahrer kann zu Ernteausfall führen" oder "Nehammer kann zu Hochwasser führen" steht im Stil von Zigaretten-Warnhinweisen unter Fotos der Politiker, die junge Leute vor dem Hohen Haus hochhalten.

Der Bekanntheitsgrad von ÖVP-Umweltsprecher Johannes Schmuckenschlager könnte durch den Protest wachsen. X / Lena Schilling

"Dieser Katastrophensommer ist auch das Ergebnis von jahrzehntelangem klimapolitischen Versagen der ÖVP", schreibt die Aktivistin und Autorin Lena Schilling auf X, vormals Twitter. "Die ÖVP ist in der Regierung, seit ich auf der Welt bin, und spätestens diesen Sommer haben wir gesehen: Das Wasser steht uns bis zum Hals, und die Klimakrise ist längst bei uns angekommen."

"Mahrer profitiert von der Zerstörung"

Warum die Protestform mit den politischen Gesichtern? "Wir reden ganz oft darüber, wie wir die Klimakrise lösen können", sagt die Aktivistin Lena Schilling zum STANDARD. "Aber wir sprechen viel zu selten über die Menschen, die verhindern, dass wir diese Lösungen umsetzen." Neben Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer und Bundeskanzler Karl Nehammer werden bei der Aktion auch die weniger bekannten Abgeordneten Johannes Schmuckenschlager (Umweltsprecher) und Tanja Graf (Energiesprecherin) gezeigt. Es sei wichtig, diese Personen zu benennen, damit sie sich äußern können, sagt Schilling.

Nehammer etwa veranstalte Autogifpel, "statt eine Mobilitätswende einzuleiten", kritisiert Simone Schöll vom Jugendrat. Energiesprecherin Graf blockiere "notwendige Transformationsschritte und Gesetze im Umstieg auf erneuerbare Energien. Johannes Schmuckenschlager sagt, wir brauche kein Klimaschutzgesetz, und Mahrer profitiert als Cheflobbyist von der Zerstörung des Planeten."

Ermittlungen nach Autobahnblockade

Wegen einer ungleich einschneidenderen Aktion anderer Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten wird nun die Staatsanwaltschaft aktiv. Die Letzte Generation hatte am Dienstag die Westautobahn bei St. Pölten blockiert – DER STANDARD berichtete. Vertreter der Organisation waren selbst mit Autos unterwegs, die sie dann nebeneinander fahrend zum Stillstand brachten und so den Verkehr blockierten. In weiterer Folge klebten sich auch Personen auf der Fahrbahn an. 17 Anzeigen waren die Folge.

Am Dienstag wurde die Westautobahn bei St. Pölten blockiert, hier zu sehen auf einem Foto der Letzten Generation. Letzte Generation Österreich

Die niederösterreichische Polizei hat wegen des Vorgehens eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Diese solle prüfen, ob der Protest die Delikte der Nötigung und der Gefährdung der körperlichen Sicherheit erfüllt, wie der ORF berichtet. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten bestätigt auf STANDARD-Anfrage den Eingang der Sachverhaltsdarstellung. Sie sei allerdings an die Staatsanwaltschaft Wien weitergeleitet worden, weil dort bereits ein Verfahren gegen eine der angezeigten Personen laufe.

Andere Verfahren eingestellt

Eine Sprecherin der Letzten Generation verweist darauf, dass Ermittlungen infolge ähnlicher Protestaktionen allesamt eingestellt worden seien – etwa bei einer Blockade der Brennerautobahn oder bei einer Aktion am Verteilerkreis in Wien. "Nachdem in ganz Österreich die gleichen Strafgesetze gelten, gehen wir davon aus, dass die Ermittlungen auch hier eingestellt werden", sagt die Sprecherin.

Mikl-Leitner mahnt Zadić

Die Protestaktionen der Organisation werden zunehmend zum Politikum. Für die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner war am Freitag offensichtlich eine weitere rote Linie überschritten, da die "Klimakleber jetzt also auch Staus in unserer Landeshauptstadt" verursachten. Es sei "einem normal denkenden Menschen völlig unverständlich, dass diese radikalen Chaoten nicht begreifen wollen, dass sie mit ihren Aktionen Ablehnung statt Zustimmung für unsere Anliegen erzeugen". Die grüne Justizministerin Alma Zadić sei "dafür verantwortlich, dass die breite Mehrheit der normal denkenden Menschen von diesen Chaoten nicht lächerlich gemacht wird", polterte die Landeshauptfrau.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sorgt sich um die "normal denkenden Menschen". APA/HANS KLAUS TECHT

Zadić antwortete Mikl-Leitner via "Kronen Zeitung": Sie halte die aktuell gültigen Gesetze für ausreichend. Das Recht auf Versammlungsfreiheit sei "hart errungen", diese Freiheit dürfe man sich nun nicht nehmen lassen.

Weitere Proteste geplant

Ein Ende der Blockadeaktionen ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Dem ORF bestätigte die Letzte Generation am Donnerstag, dass ab 4. September eine weitere Welle solcher Aktionen geplant sei – und zwar in allen Bundesländern. Wo genau, wird freilich noch nicht bekanntgegeben. (Sebastian Fellner, 31.8.2023)