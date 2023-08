Der Mann scheint Herausforderungen zu lieben. Den ziemlich abgewirtschafteten Nachrichtensender CNN aus der Krise zu führen verlangt Mut, Ehrgeiz und eine gute Portion Leidensfähigkeit. All das bringt Mark Thompson mit, dazu ganz offensichtlich einen starken Glauben, dass nichts unmöglich ist. Der 66-jährige Brite übernimmt im Oktober die Spitze von CNN in der wahrscheinlich schwierigsten Phase seit Bestehen des News-Kanals 1980. Die Erwartungen sind groß. Wenn einer es schafft, das Ruder in dem nach Skandalen, Abgängen, Rücktritten, Werbeeinbrüchen und in Glaubwürdigkeitsdefiziten trudelnden Nachrichtenschiff herumzureißen, dann er, heißt es. Bewiesen hat er es jedenfalls mehrfach.

Mark Thompson steht ab Oktober an der Spitze des US-Nachrichtensenders CNN. IMAGO/ZUMA Wire

Zunächst bei der BBC, wo er 1979 als Praktikant anheuerte und nach einem kurzen Intermezzo bei Channel 4 im Jahr 2004 Generaldirektor wurde. In seine Funktionsperiode fielen Skandale um anzügliche Scherzanrufe, den Auftritt eines rechtsextremen Politikers und immer­ wieder dieselben Vorwürfe

gegen das als verschwenderisch verschriene, gebührenfinanzierte Medienhaus. Thompson meisterte das mit führungsstarker Hand. Für seine Verdienste wurde er 2023 zum Ritter geschlagen.

Seine Qualitäten als vorausschauender Medienmanager stellte Thomp­son ab 2012 bei der New York Times unter Beweis, wo er eine Trendwende einleitete und das renommierte Blatt ins digitale Zeitalter führte. "Der ­Prozess der ­digitalen Transformation erfordert Investitionen", sagte Thomp­son damals. Eine Forderung, die sich der verheiratete Vater dreier Kinder jetzt bei CNN wieder ausbedungen haben wird.

Ärmel hochkrempeln

Denn ohne große Investments wird es nicht möglich sein, die Scharten auszubessern, die Thompsons Vorgänger Chris Licht geschlagen hat. Der wollte den traditionell eher progressiven Sender einer konservativeren Linie unterziehen, was katastrophal fehlschlug. Die Einschaltquoten sind im Keller, der Gewinn sackte von 1,25 Milliarden Dollar auf 750 Millionen im vergangenen Jahr ab.

Wo es hingeht, skizzierte Thompson bereits: Die Welt brauche "akkurate, vertrauenswürdige Nachrichten mehr denn je, und wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten, diesen Bedarf im In- und Ausland zu decken", sagte Thompson. Er könne es "kaum erwarten, die Ärmel hochzukrempeln" und sich "an die Arbeit zu machen, um eine erfolgreiche Zukunft für CNN aufzubauen". Er wird genug zu tun haben. (Doris Priesching, 31.8.2023)