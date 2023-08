Die Frau blieb mit einem Bein zwischen den Eisenstangen eines Weiderosts stecken. Dabei handelt es sich um ein Viehgitter, das bodengleich angeordnet ist und als Sperre für Weidetiere fungiert. APA/BARBARA GINDL

Pertisau – Eine 32-jährige Deutsche ist am Mittwoch beim Wandern in Pertisau am Achensee in Tirol (Bezirk Schwaz) mit dem rechten Bein zwischen den Eisenstangen eines Weiderosts steckengeblieben. Da sich die Frau nicht mehr selbst befreien konnte, musste sie von der Feuerwehr mit technischem Gerät aus ihrer misslichen Lage befreit werden, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde daraufhin in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Sie erlitt eine leichte Verletzung am Unterschenkel.

Der Vorfall hatte sich bei einer Wanderung Richtung Pletzachalm ereignet. Die 32-Jährige war mit ihrer Familie unterwegs gewesen. Ein Bekannter setzte schließlich die Rettungskette in Gang, hieß es. Im Einsatz standen zehn Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen, die Rettung mit drei Sanitätern und eine Polizeistreife. (APA, 31.8.2023)