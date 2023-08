Die Freimaurer spielen zumindest in der Vorstellung des Angeklagten eine Rolle in einem Stalking- und Nötigungsprozess. AFP / Janek Skarzynski

Wien – Außereheliche Affären können an vielen Orten beginnen: im Büro, im Kaffeehaus, auf der Straße – oder in der Schule. Letzteres war bei Herrn G. der Fall, der nun vor Richterin Sonja Weis mit einer Anklage wegen beharrlicher Verfolgung vulgo Stalkings und versuchter schwerer Nötigung sitzt. Der unbescholtene 60-Jährige soll nämlich nach dem Ende des Techtelmechtels nicht nur die fast zwanzig Jahre jüngere Frau drangsaliert, sondern auch deren Gatten gedroht haben. Unter anderem, indem er dessen Geschäftspartner, einem international bekannten Unternehmer, eine Mail mit Verleumdungen schickte.

Der geschiedene Langzeitarbeitslose, der sich mittlerweile als Alleinerzieher um drei Kinder kümmert und als Einkommen lediglich Alimente und Kinderbeihilfe bezieht, beginnt den Prozess auf ungewöhnliche Art. Er fordert von Richterin Weis zunächst, seine Verfahrenshelferin Silvia Vinkovits von ihrem Mandat zu entbinden, da er mit ihrer Leistung unzufrieden sei. Die Richterin erklärt ihm, dass beim drohenden Strafrahmen eine Anwaltspflicht bestehe, was G. mit "Soll sie halt dasitzen und zuhören. Ich will mich selbst verteidigen!", quittiert.

Ob er sich schuldig, nicht schuldig oder teilweise schuldig bekenne? "Ich würde sagen, nein", antwortet der Angeklagte und beginnt zu erzählen. Er habe die Frau im Dezember 2020 erstmals wahrgenommen, da ihre Kinder dieselbe Schule besuchen. Im Frühjahr darauf habe man Telefonnummern ausgetauscht und sich viel geschrieben. "Es war eine platonische Beziehung", beteuert der Österreicher. "Ich verstehe mich nicht als Liebhaber, aber wir haben Fantasien entwickelt", verrät er – nämlich dass die Frau die unglückliche Ehe mit einem Manager beenden solle und man ein Paar werde.

"Das ist seelische Grausamkeit!"

G. ist bereit, dem Gericht sein Handy mit den Chatverläufen vorzulegen, um zu beweisen, dass die Frau ihm mehrmals geschrieben habe, sie wolle sich scheiden lassen und sogar bereits einen Anwalt aufgesucht habe. Aber auch, dass sie von ihrem Therapeuten sexuell missbraucht worden sei, behauptet der Angeklagte. Das habe er angezeigt, dieses Strafverfahren läuft noch. Die Frau sei psychisch krank, sagt G., der eine Ausbildung im sozialen Bereich hat. Insgesamt sei es eine On-off-Beziehung gewesen, sein Hauptziel sei aber gewesen, die Frau dabei zu unterstützen, von ihrem Gatten loszukommen. "Ihr Mann macht sie psychisch fertig, das ist seelische Grausamkeit!", ist der Angeklagte überzeugt.

Irgendwann im Frühjahr 2022 habe die Frau dann den Kontakt abgebrochen. Gestalkt habe er sie danach aber nicht mehr, nur einige Chatnachrichten und Mails geschrieben. Warum sie ihn auf fast allen Kommunikationskanälen gesperrt hat, weiß er nicht. In einer der Mails habe er ihr beispielsweise den Chatverlauf eines Tages ein Jahr davor übermittelt. "Warum?", wundert Weis sich. "Damit sie sich erinnern kann, was sie damals über die Scheidung geschrieben hat." – "Vielleicht will sie sich nicht erinnern?", wirft die Richterin ein. "Sie kann sich selbst nicht helfen", ist sich der Angeklagte, der optisch ein wenig an Jeff Bridges als "The Dude" erinnert, sicher.

G. wählte allerdings auch noch einen anderen Weg: Er begann auch den Ehemann zu belästigen. Traf man sich zufällig in der Siedlung oder vor der Schule, pöbelte der Angeklagte den Kontrahenten an und beleidigte ihn, wie Videos zeigen. In einer Mail an dessen Büro, die von insgesamt sechs Personen gelesen werden konnte, beschuldigte er den Manager, seine Frau in der Ehe zu vergewaltigen, sie absichtlich mit Covid-19 infiziert zu haben, Mitglied der Freimaurer und des St.-Georgs-Ordens zu sein und Firmenmittel für private Zwecke verwendet zu haben. Sein Ziel war offenbar, den Mann zur Scheidung zu zwingen. Da das nichts fruchtete, wandte er sich schließlich an den Investor der Firma und wiederholte dort die Vorwürfe. Er habe auch daran gedacht, direkt zu den "Brüdern" zu gehen, um den Manager anzuschwärzen, da die strenge Regeln hätten. "Zu wem?", kann die Richterin nicht ganz folgen. "Zu den Brüdern. Den Freimaurern!"

Heißt "Nein" immer "Nein"?

Anwalt Nikolaus Rast, Privatbeteiligtenvertreter des Managers, hat eigentlich nur eine Frage an den Angeklagten: "Glauben Sie, dass wenn eine Frau 'Nein' sagt auch 'Nein' meint?", will er wissen. "Das sollte man meinen", lautet die Antwort, die Frau, um die es sich dreht, habe aber keinen freien Willen mehr gehabt, sondern sei vom Ehemann einer Gehirnwäsche unterzogen worden, ist G. überzeugt.

Als erste Zeugin wird dann diese Ehefrau aufgerufen, und man muss Richterin Weis beipflichten, wenn sie später feststellt, die Frau mache "nicht den stabilsten Eindruck". Sie kann sich an die zeitlichen Abläufe kaum mehr erinnern, sagt aber, dass sie mit dem Angeklagten ein Jahr lang eine sexuelle Beziehung gehabt habe. Bei der Polizei hatte sie noch gesagt, es habe sechs Monate gedauert. Überhaupt habe eigentlich ihr Gatte zu einer Anzeige und einer einstweiligen Verfügung gegen G. gedrängt. "Wenn es nach mir ginge, würde ich nicht hier sitzen", bekennt sie.

Die Angelegenheit mit dem Therapeuten müsse der Angeklagte falsch verstanden haben. Sie sei nie sexuell missbraucht, sondern von ihm massiert worden. "Sie lassen sich von Ihrem Therapeuten massieren?", ist die Richterin überrascht. "Er hat eine Zusatzausbildung. Und zu dem Zeitpunkt war er nicht mehr mein Therapeut."

"Wie ist die Ehe jetzt?", erkundigt Weis sich bei der Zeugin. "Es ist schwierig. Mir wird sehr oft alles zu viel. Ich versuche seit drei Jahren, mein Leben auf die Reihe zu bringen", sagt sie. G.s Nachrichten im angeklagten Zeitraum seien ihr auf die Nerven gegangen, erinnert sie sich, schwächt dann aber wieder ab: "Herr G. hat jetzt nicht so das Gewicht, dass ich schlaflose Nächte oder Ängste hätte." – "Warum haben Sie ihn dann blockiert?" – "Weil ich meine Ehe retten wollte."

Kinder als Ehefortführungsgrund

Verteidigerin Vinkovits erhält von G. dann offensichtlich doch die Erlaubnis, Fragen zu stellen. "Wollten Sie aus der Ehe raus?", will sie von der Frau wissen. "Ja." – "Öfters?" – "Ja." – "Waren Sie bereits bei einem Anwalt?" – "Ja." – "Was führte zum Meinungsumschwung?" – "Wir haben Kinder." Nach der einstweiligen Verfügung im Vorsommer habe es aber keine Probleme mehr gegeben.

Nach ihr betritt der Ehegatte den Raum. Optisch ist er das komplette Gegenteil des Angeklagten, für die Rolle eines smarten Börsenmaklers wäre er eine Idealbesetzung. Er spricht auch sehr präzise und bestätigt die belastenden Folgen der Aktionen des Angeklagten. "Ein Teil meines Erfolges basiert auf Integrität und meiner Reputation", kommentiert er die Verleumdungen, die glücklicherweise keine negativen Konsequenzen für ihn gehabt hätten. "Wenn das öffentlich bekannt würde, würde sicher etwas picken bleiben." Dass er, wie der Angeklagte insinuiert, in der Siedlung teilweise Umwege gegangen sei, um einen Bruch der einstweiligen Verfügung dokumentieren zu können, weist der Zeuge von sich. "Ich weiß, dass es für einen Arbeitslosen unvorstellbar ist, dass man arbeiten geht, nachdem man sein Kind in die Schule gebracht hat, und nicht heim frühstücken", erklärt er.

Am Ende verurteilt Weis den Angeklagten zu zwölf Monaten bedingter Haft. "Ich habe keinen Zweifel: Sie hatten eine Beziehung mit der Frau. Und als die nichts mehr von Ihnen wissen wollte, haben Sie das nicht akzeptieren können. Und haben sich gedacht, Sie müssen sich zum Retter aufschwingen!" Aber: "Sie wollte das nicht!" Die schriftlichen Vorwürfe gegen den Manager "können natürlich vernichtend sein" und sollten die Scheidung erzwingen, daher sei er wegen versuchter schwerer Nötigung verurteilt worden. Bei einem Strafrahmen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren hält die Richterin ihre Strafe für angemessen. Da G. sich Bedenkzeit nimmt, ist die Entscheidung noch nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 31.8.2023)