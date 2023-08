Der 31-Jährige untschreibt einen Zweijahresvertrag plus Option

Für Knasmüllner geht es nach Polen. APA/GEORG HOCHMUTH

Krakau (Krakow) - Christoph Knasmüllner ist nach dem Ende seines Engagements bei Rapid in die vierte polnische Liga gewechselt. Der 31-jährige Offensivspieler unterschrieb bei KS Wieczysta Krakau am Mittwoch einen Zweijahresvertrag mit Option für eine weitere Saison. Die "Gelb-Schwarzen" sind seine fünfte Auslandsstation nach Bayern München, Inter Mailand (jeweils Nachwuchs), FC Ingolstadt und Barnsley. Für Rapid war er in der vergangenen Saison nur zu 17 Pflichtspieleinsätzen gekommen. (APA, 31.8.2023)