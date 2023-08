Raimann ist damit der einzige Österreicher in der NFL

Seikovits muss weiter warten. COPYRIGHTNENNUNG VERPFLICHTEND ++ ARIZONA CARDINALS/CAITLYN EPES

Glendale (Arizona) - Der Wiener Bernhard Seikovits muss weiter auf seinen ersten Einsatz in der National Football League (NFL) warten. Der 26-jährige Tight End schaffte es auch im dritten Anlauf nicht in den NFL-Kader der Arizona Cardinals und bleibt weiter im Trainingskader des Teams. Damit ist Bernhard Raimann von den Indianapolis Colts der einzige Österreicher in der NFL.

In der drei Spiele andauernden Preseason konnte Seikovits, auf dessen Position ein Spieler ein guter Passfänger und ein starker Blocker sein muss, Neo-Headcoach Jonathan Gannon offenbar nicht ausreichend überzeugen. Für den Wiener ist es bereits die dritte Saison bei den Cardinals, allerdings die letzte, in der er noch über das Internationale Pathway-Programm (IPP), also vor einer Entlassung, geschützt ist.

Daher droht Seikovits nun das gleiche Schicksal wie Sandro Platzgummer, der nach drei Saisonen bei den New York Giants als Spieler ohne Einsatz in einem regulären Ligaspiel zu Jahresbeginn verabschiedet wurde. (APA, 31.8.2023)