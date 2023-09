Dieses Bild wurde mit der KI Midjourney erstellt. Der Prompt lautete: "illustration of a friendly looking robot, presenting newspapers, looking at the camera. --ar 3:2". Midjourney/Der Standard

Liebe Mitmenschen,

können Sie sich noch an den historischen Moment erinnern, als der südkoreanische Go-Weltmeister Lee Sedol von Googles AlphaGo regelrecht vorgeführt wurde? In dem klassischen Strategiespiel aus Ostasien, das komplexer als Schach einzustufen ist, konnte Lee lediglich eine von insgesamt fünf Runden gewinnen. Geht es nach Schweizer Forschern der Universität Zürich, ist ihnen nun ein vergleichbarer Meilenstein für künstliche Intelligenz (KI) geglückt. Sie entwickelten eine komplett KI-gesteuerte Drohne, die in einem Wettrennen gleich zwei amtierende Weltmeister im Drohnenflug geschlagen hat. Damit sei es einer KI erstmals überhaupt gelungen, einen Menschen in seiner realen Umgebung zu besiegen.

Bereits Anfang August bezeichnete es die US-Luftwaffe als Meilenstein, dass der Prototyp einer Kratos-XQ-58A-Valkyrie-Drohne einen dreistündigen, autonomen Testflug erfolgreich absolviert hatte. Nun zeigen sich erste Größendimensionen dieses Militärprojekts: In den kommenden fünf Jahren will die US-Luftwaffe knapp sechs Milliarden Dollar in bis zu 2.000 KI-gesteuerte Drohnen investieren. Die unbemannten Flugkörper sind für Überwachungs- und Versorgungsmissionen vorgesehen, sollen im Kampf aber auch als "Wingmen" für bemannte Kampfflugzeuge wie die F-22 oder die F-35 dienen.

Unbegründete Ängste

Wieder in der zivilen Welt gelandet, bleibt künstliche Intelligenz nach wie vor ein dominantes Thema in der Arbeitswelt: Laut einer österreichweiten Befragung begrüßen 61 Prozent der Angestellten in Österreich die fortschreitende Digitalisierung und damit zu einem gewissen Grad auch eine verstärkte Nutzung von KI-Tools. Bei mehr als einem Drittel der Befragten halten sich allerdings auch hartnäckige Ängste im Hinblick auf den damit verbundenen Verlust des Arbeitsplatzes.

Geht es nach der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), ist diese Schwarzmalerei offenbar unbegründet: Sie bestärkt in einer aktuellen Studie die häufig genannte Prognose, dass künstliche Intelligenz neue Jobs generieren und bestehende Arbeitsstellen transformieren wird, anstatt sie zu eliminieren. Die ILO-Forschenden betonen, dass eher Veränderungen in der Art der Arbeit zu erwarten sind, insbesondere in Bezug auf die Arbeitsbelastung und die Eigenständigkeit der Arbeitnehmer.

Update für Büroassistenten

Veränderungen, die Google für Büroangestellte jetzt schon in Aussicht stellt, wenn man seine Office-Suite Workspace verwenden möchte. Der Konzern kündigte in diesem Zusammenhang eine umfangreiche Funktionserweiterung für den KI-Assistenten Duet AI an. Damit werden nicht nur Such- und Antwortfunktionen via Google Chat und Gmail verbessert. Das KI-Tool soll auch seine Rolle als virtuelles "Echtzeitbeiwagerl" festigen, das zahlreiche monotone Arbeitsaufgaben vollautomatisiert übernimmt, zum Beispiel das Erstellen von Präsentationen.

Inkludiert ist übrigens auch ein Hoffnungsschimmer für all diejenigen, die sich seit der Corona-Pandemie mit einer Meetingflut konfrontiert sehen: Duet AI nimmt für Nutzerinnen und Nutzer stellvertretend an Videokonferenzen teil und erstellt im Anschluss eine Zusammenfassung. Letzteres gilt auch dann, wenn man zwar persönlich anwesend sein möchte, aber nicht pünktlich erscheinen konnte.

Falsche Diagnosen, falsche Erwartungen

Große Hoffnungen ruhen weiterhin auf dem medizinischen Einsatz von KI-Tools. Während man in Deutschland eine KI-Unterstützung für die Krankenhausnotaufnahme entwickelt und testet, hat Google sein Sprachmodell für medizinische Ratgeber bereits verbessert. Die Ergebnisse auf Basis von Med-PaLM 2 bleiben allerdings noch zu ungenau: 5,8 Prozent der Antworten wurden von menschlichen Experten als "potenziell schädlich" eingestuft.

Noch weniger ratsam wäre es derzeit, das Patientenschicksal den Fähigkeiten von ChatGPT zu überlassen. Laut einer aktuellen Studie aus den USA mag es zwar ein beachtliches Ergebnis sein, dass das KI-Tool im gesamten klinischen Arbeitsablauf bei 72 Prozent der Entscheidungen richtig lag – aber Hand aufs Herz: Würden Sie als Patient gerne das Risiko eingehen wollen, von den anderen 28 Prozent betroffen zu sein?

Endgültig bei falschen Erwartungen rund um den KI-Hype angelangt ist man bei aktuellen Chatbots, die Konversationen mit Jesus und dem Teufel ermöglichen. Schenkt man Userberichten Glauben, soll der virtuelle Messias beim Chatten zum Halluzinieren neigen und Luzifer soll überraschend freundlich reagieren. Dass die Antworten nicht so klingen, wie man sie vom Höllenfürsten erwarten würde, mag für schlichte Gemüter vielleicht enttäuschend sein. Es zeigt aber einmal mehr, dass der Teufel bei künstlicher Intelligenz – wie bei vielen anderen Dingen auch – eben noch im Detail stecken dürfte.

Bleiben Sie menschlich, und bleiben Sie uns gewogen.



Herzlichst,

Benjamin Brandtner, Redakteur Web