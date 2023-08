Absolventen können etwa bei der Körperpflege, der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, aber auch bei der Arzneimitteleinnahme helfen. imago/Rupert Oberhäuser

Wien – Zivildiener können nun auf freiwilliger Basis eine Grundausbildung Pflege absolvieren. Die neue Regelung tritt mit 1. September in Kraft. Wie die für die Zivildienstagenden zuständige Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) am Donnerstag in einer Aussendung erklärte, wurde das sogenannte UBV-Modul (Unterstützung in der Basisversorgung) für Zivildienstleistende mit der Pflegereform auf den Weg gebracht.

Das UBV-Modul ist bereits jetzt Teil in etlichen Berufen wie zum Beispiel Diplomsozialbetreuer mit Schwerpunkt Behindertenbegleitung oder bei Heimhelferinnen und wird auf die Pflegelehre angerechnet. Es besteht aus einem theoretischen (100 Unterrichtseinheiten) und einem praktischen Teil (40 Stunden) inklusive Abschlussprüfungen.

Berechtigung für Tätigkeiten im Pflegebereich

Wer das Ausbildungsmodul erfolgreich abschließt, erhält die Berechtigung für zahlreiche Tätigkeiten im Pflegebereich – etwa zur Unterstützung bei der Körperpflege (wie beispielsweise Aufstehen aus dem Bett, Duschen oder Rasieren), Unterstützung beim An- und Auskleiden, Unterstützung und Förderung der Bewegungsfähigkeit und beim Lagern. Auch können die Absolventen bei der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme helfen (beispielsweise Zu- und Vorbereiten von Mahlzeiten, Assistenz beim Essen und Trinken), aber auch bei der Arzneimitteleinnahme oder bei Problemen mit der Ausscheidung.

Ermöglicht wird die Teilnahme für Zivildiener in den Bereichen Krankenanstalten, Sozial- und Behindertenhilfe, Altenbetreuung und Krankenbetreuung. Insgesamt betrifft das rund 47 Prozent der Zivildiener.

Plakolm freute sich, dass man "so rasch Nägel mit Köpfen gemacht" habe, Zivildiener seien nämlich im Sozialbereich eine "enorme Stütze". Mit der Grundausbildung Pflege schlage man "drei Fliegen mit einer Klappe", so Plakolm: Die Zivildiener bekommen wichtiges Handwerkzeug, sie können den Pflegeprofis Basisaufgaben abnehmen, und mit der einheitlichen Ausbildung schaffe man die Anrechenbarkeit auf Pflegeberufe wie etwa die Pflegelehre. (APA, 31.8.2023)