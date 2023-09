Als Vollzeit berufstätige und alleinerziehende Mutter gab es für Johanna Fürweger die perfekte Lösung für die Betreuung ihrer Tochter: Die fünf Jahre alte Sofia kann den Nachmittag bei einer Tagesmutter in Wartberg ob der Krems verbringen. Fürweger, die als Automobilkauffrau bei der Firma Auto Günther in Wels arbeitet, bekam die Nachmittagsbetreuung vom Land gefördert.

Seit September ist nun alles anders: Mit der Kinderbildungsnovelle in Oberösterreich werden private Tageselternplätze ab drei Kindern nicht mehr mitfinanziert, dafür kommt der gesetzliche Anspruch auf Ganztagsbetreuung im Kindergarten, und die Öffnungszeiten werden auf 19 Uhr erweitert.

Mit der Kinderbildungsnovelle verlieren viele Elternteile in Oberösterreich die Förderung für die Nachmittagsbetreuung bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater. Getty Images/iStockphoto

"Die Nachricht über gestrichene Förderungen für Tagesmütter traf mich wie ein Schock und ließ den Boden unter meinen Füßen verschwinden", sagt die Mutter. "Die Unterstützung einer Tagesmutter hat mir die Flexibilität gegeben, meine beruflichen Ziele zu verfolgen." Die neue Regelung besagt, dass die Nachmittagsbetreuung künftig in den Einrichtungen in den Gemeinden stattfinden muss, wo die Kinder bereits am Vormittag untergebracht sind. Bisher hatten den Betreuungsbedarf nach Kindergartenschluss zahlreiche Tagesmütter und -väter gedeckt. Jetzt muss die Gemeinde ab drei Kindern mit Betreuungsbedarf Nachmittagsbetreuung im jeweiligen Kindergarten sicherstellen, dafür fällt die Förderung bei Tageseltern ab drei Kindern weg.

Petition für Wahlfreiheit

Der Kindergarten, den Fürwegers Tochter besucht, ist bis 16 Uhr geöffnet, meistens arbeitet sie im Autohaus bis 17 oder 18 Uhr. Weil aber nicht drei Kinder mit Betreuungsbedarf am Nachmittag zusammenkommen werden, würden für diesen Kindergarten keine längeren Öffnungszeiten gelten. "Mir fehlt bis heute eine Lösung, und ich habe noch von niemandem eine Antwort oder ein Angebot bekommen", sagt die Mutter. Für den ersten Monat würde nun der Verein Tagesmütter Oberösterreich finanziell für sie einspringen, aber wenn keine Förderung mehr kommt, würde das 1.800 Euro im Monat für die Nachmittagsbetreuung ausmachen. Ihr Problem hat sie dazu bewegt, mit dem Verein Tagesmütter Innviertel eine Petition für die Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung zu starten. Rund 700 Personen aus Oberösterreich haben bereits unterschrieben.

Aber auch die Tageseltern selbst fürchten um ihre Jobs. Die Tagesmutter Bettina Ehrentraut aus Hofkirchen im Traunkreis etwa schilderte ihre Einschätzung dazu in einem Facebook-Posting: "Es ist schade, dass man hier noch mehr Druck aufbaut, anstatt die gewohnte Regelung mit uns Tagesmüttern/-vätern gerade zu den Randzeiten bestehen zu lassen." Das Hauptproblem sei, dass individuelle Betreuung somit nicht mehr stattfinde: "Es ist nicht mehr möglich, dass Kindergartenkinder oder Schulkinder ihren Nachmittag bei mir oder meinen Kolleg:innen in einer familienähnlichen Konstellation verbringen."

Dutzende Tageseltern würden ab September ihre Arbeit verlieren, verzweifelte Eltern ab Herbst nach einer Lösung für Kinder suchen, die teilweise schon Jahre bei ihrer Tagesmutter verbrächten und diese als Bezugsperson gewonnen hätten, erläutert Ehrentraut weiter. Im Innviertel gebe es bereits Tagesmütter, die durch die Novelle rund fünf Kinder aus ihrer Gruppe verloren hätten, heißt es vom Tagesmütterverband Oberösterreich.

Abrupte Umstellung

Aus dem Büro von Bildungslandesrätin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) heißt es, bei den Beschwerden im Hinblick auf die Novelle handle es sich um ein Missverständnis. Es gehe darum, dass Eltern, die einen Bedarf für Betreuung am Nachmittag hätten, bedarfsgerechte Öffnungszeiten in der Einrichtung, die ihr Kind bereits besuche, vorfänden. "Im Vordergrund der Überlegungen steht ganz klar, diesen Druck auf die Mütter, sich selbst Lösungen suchen zu müssen, abzubauen und ihnen Rechtssicherheit zu geben", heißt es auf Anfrage.

"Eine klare Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird angestrebt und mit den verpflichtenden Öffnungszeiten für 47 Wochen auch erreicht." Entgegen der Novelle in Oberösterreich sprach sich Bundesfamilienministerin Susanne Raab (ÖVP) erst kürzlich für eine "Wahlfreiheit" beim Ausbau der Kinderbetreuung aus. Auch im niederösterreichischen Landtag gab es ÖVP-Stimmen für eine "Wahlfreiheit" der Eltern bei der Kinderbetreuung.

Für viele Tageseltern wird es zukünftig wahrscheinlich weniger Arbeit geben, sagt dazu die Obfrau des Landesverbands der Oberösterreichischen Tagesmütter, Anna Pucher. "Es wird für uns sicher schwieriger werden, Vollzeitstellen für Tageseltern zu vergeben." Außerdem würde es dann an flexiblen Betreuungszeiten mangeln. Positiv zu erwähnen sei der gesetzliche Rechtsanspruch der Eltern auf eine Nachmittagsbetreuung. Schwierig sei aber der Zeitpunkt für die neue Regelung: Die Gemeinden müssten jetzt auf den Bedarf an neuem Personal reagieren.

Personalmangel

Wie überall in Österreich sei es auch in Oberösterreich schwierig, neues Personal für Pädagogik und Kinderbetreuung zu finden. Aus Haberlanders Büro heißt es dazu, die Führung der Kinderbildungseinrichtungen obliege den Gemeinden, die dann auch das Personal suchen und einstellen müssten. "Durch die Verbesserungen für das Personal, insbesondere bei der Vorbereitungszeit und beim Gehalt, wurde die Motivation, in den Beruf zu gehen, stark erhöht", sagt Haberlander. Aber auch bei der Förderung einschlägiger Ausbildungen habe Oberösterreich reagiert und die Förderung über das Bildungskonto auf 60 Prozent der Kurskosten erhöht.

Eine der "verbesserten Rahmenbedingungen" für pädagogische Fachkräfte sei die Gehaltserhöhung. In Vollzeitbeschäftigung gebe es zur Gehaltsvalorisierung beim Jahreswechsel 250 Euro brutto dazu, für eine pädagogische Assistenzkraft 150 Euro. Das Einstiegsgehalt für eine pädagogische Fachkraft in Oberösterreich beträgt damit seit 1. März 2023 2.940,30 Euro. Auch Tageseltern könnten in Zukunft etwa als pädagogische Assistenz Beschäftigung finden. Der Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten werde zudem intensiv vorangetrieben. Aktuell seien 128 Kindergartenprojekte, 75 Krabbelstubenprojekte und sieben Hortprojekte im Gange.

Für Eltern, die weiterhin Schwierigkeiten mit der Nachmittagsbetreuung haben und deren Gemeinde keine schnelle Lösung bietet, soll es in Zukunft aber Alternativen geben, sagt Verbandsobfrau Anna Pucher. Dafür gebe es bereits Gespräche mit dem Land Oberösterreich. Für Alleinerzieherin Johanna Fürweger wäre es jedenfalls die attraktivere Möglichkeit, ihr Kind zur bisherigen Tagesmutter geben zu können, sagt sie. "Ich will auch nicht, dass mein Kind bis spät am Abend im Kindergarten bleiben muss, weil das für sie anstrengend wird." Anders wäre es bei der Tagesmutter, wo sie sich mittlerweile zu Hause fühle. (Melanie Raidl, 1.9.2023)