Hurra! Es ist fast vollbracht! Das neue Russland-Visum wird pünktlich fertig. Auch wenn der STANDARD-Korrespondent und seine Frau grundsätzlich freundliche Menschen sind, als EU-Mitglied gilt das Land Österreich in Russland als "unfreundlicher Staat". Und das hat Konsequenzen. Alle drei Monate muss die Akkreditierung, also die Arbeitserlaubnis, beim russischen Außenministerium neu beantragt werden. Früher reichte einmal pro Jahr.

Lange, komplizierte Wege führen in Moskau alle drei Monate zum Visum für Journalisten aus der EU: Passanten vor der Zentrale des russischen Außenministeriums in Moskau. EPA/YURI KOCHETKOV

Technische Hürden

Den Antrag bereitet mein fähiger russischer Mitarbeiter vor. Und dann gibt es Arbeit für die nette Kollegin in der STANDARD-Chefredaktion. Den Antrag und zwei Begleitbriefe muss der Chefredakteur persönlich unterschreiben. Damit es jetzt aber nicht zu einfach wird: Die Schreiben müssen in Russland im Original vorgelegt werden. Scan reicht nicht. Und Post nach Moskau funktioniert nicht. Die Suche nach irgendjemanden, der in der kommenden Zeit aus der EU nach Moskau fliegt, beginnt. Und an dessen Adresse verschickt dann besagte nette Kollegin die Papiere.

Jetzt aber geht es erst richtig los. Dem Antrag muss beigefügt werden: Passkopie, Kopie des alten Visums und vieles mehr. Das muss jetzt ausgedruckt werden. Und gleich das nächste Problem: Der Toner im Drucker ist alle. Die Ersatzkartusche für den Drucker eines US-Herstellers ist in Russland zu haben, allerdings zum Mondpreis. Und das Gerät akzeptiert nur Originaltoner, ein kleiner Chip auf der Kartusche teilt dem Drucker dies mit. Nachgefüllte Kartuschen oder Toner anderer Hersteller, wesentlich billiger, funktionieren nicht. Ein Freund weiß Rat: In Russland gibt es findige Menschen, die den Drucker so umprogrammieren, dass er auch ohne den Chip funktioniert. Nun muss noch alles gestempelt werden, rund muss er sein, der STANDARD-Stempel, und blau.

Cash only

Dann ein kleiner Spaziergang zum Außenministerium, den Antrag einwerfen – und warten. Irgendwann kommt die Nachricht, man könne die Akkreditierung abholen. Es regnet, also kein Spaziergang, Taxi. Fehlt noch das Visum. Ab da wird es zum Familienunternehmen. Meine Frau geht zur Bank, zahlt die Visagebühren ein. Bar. Online geht das nicht. Und natürlich müssen wieder viele Seiten ausgedruckt oder kopiert werden. Inklusive der Heiratsurkunde. Mit Apostille. Was das ist, das wusste ich bis vor kurzem noch nicht: eine amtliche Beglaubigung. Aber der Drucker funktioniert ja jetzt! Eine Kollegin eines befreundeten Mediums geht zur Visastelle. Vier Stunden Wartezeit sind die Regel. Ein paar Tage später können die Visa für meine Frau und mich abgeholt werden.

Ist die Geschichte jetzt zu Ende? Aber nein. Jetzt fehlt noch die Registrierung bei der Polizei. Wieder ausdrucken, diesmal ist sogar eine Kopie des Mietvertrages gefordert. Und die Registrierung muss eine Russin oder ein Russe beantragen. Jetzt muss noch die Zugangskarte für den Wohnkomplex, wo DER STANDARD seine Wohnung hat, verlängert werden. Aber das geht, Wunder gibt es immer wieder, online und ohne Kopien.

Für die nächsten Wochen könnte man sich jetzt entspannt zurücklehnen. Aber da war doch noch was? Richtig, es müssen ja noch Artikel geschrieben werden. Aber keine Angst: Zwischen beantragen, drucken, nächsten Antrag stellen, wieder drucken und einreichen bleiben immer noch ein paar Stunden zum Schreiben. (Jo Angerer aus Moskau, 1.9.2023)