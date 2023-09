Spielen in der neuen Saison neben Meister Salzburg um Punkte für die Fünfjahreswertung: Sturm Graz (hier David Affengruber, links) und der LASK (Moussa Kone). APA/ERWIN SCHERIAU

Weil sich die Austria wie eine Drama-Queen bereits in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation von der europäischen Bühne verabschiedet hatte und es Rapid im Playoff für das Wunder von Florenz doch an Wundertätigkeit mangelte, findet der heurige Europacup ganz ohne Wien statt. Zum letzten Mal war das 2019/20 der Fall. Drei weitere Jahre muss man in die Archive zurückschauen, um eine Saison zu finden, in der beide Wiener Großvereine gleichzeitig international tätig waren.

So sollen es in der diese Woche startenden Gruppenphase FC Salzburg, SK Sturm Graz und der LASK für den österreichischen Fußball richten. Wie gut die Chancen der drei heimischen Vertreter stehen, lässt sich für den interessierten Beobachter über den Daumen gepeilt schon abschätzen. Es gibt aber auch eine exaktere Methode.

Internationale Vergleichbarkeit

Mit der ursprünglich aus dem Schachsport stammenden Elo-Wertung ist es möglich, sich der Spielstärke von Mannschaften über Erfolge und Misserfolge in zurückliegenden Wettkämpfen anzunähern. Dabei wird nicht stur und vereinfachend nach Sieg, Unentschieden oder Niederlage unterschieden, sondern die Finessen des Fußballs berücksichtigt: Ein Team erhält mehr Punkte, wenn es einen stärkeren Gegner besiegt als einen schwächeren. Ein Auswärtserfolg wird zu Recht höher bewertet als einer daheim. Ein Kantersieg zählt mehr als ein knapper Ein-Tor-Vorsprung.

Zudem werden nicht nur Spiele in der jeweils nationalen Meisterschaft einkalkuliert, sondern auch internationale Bewerbe. Damit werden die Teamstärken, die sogenannte Elo-Zahl, auch über Ligen hinweg vergleichbar. Werfen wir also unter diesen Gesichtspunkten und gemäß der Berechnung von clubelo.com einen Blick auf die neun Gegner der österreichischen Europacup-Starter.

FC Salzburg

Red Bull Salzburg hat eine mittelschwere Gruppe erwischt. Das klingt jetzt halb so wild, bedeutet in Champions-League-Relationen aber, dass man sich neben dem Bundesligaalltag trotzdem mit Weltklassefußball auseinanderzusetzen hat.

Benfica Lissabon zählte nominell zu den schwächsten Losen im ersten Topf; es hätten auch Kaliber wie Manchester City, Bayern oder Napoli werden können. Grund tiefzustapeln ist das allerdings keiner. Benfica gewann die portugiesische Primeira Liga, hinter den Big Five eine der stärksten der Welt, mit nicht weniger als 28 Siegen aus 34 Spielen, Torverhältnis 82 zu 20.

Aus den Töpfen zwei und vier (Salzburg selbst war im dritten) warten dafür jeweils überdurchschnittlich starke Gegner. Inter Mailand ließ in der vergangenen Saison der italienischen Serie A nur Napoli und Lazio den Vortritt und ist als derzeit Siebenter der Elo-Weltrangliste klarer Gruppenfavorit. Bleibt Real Sociedad. Die Basken hatten in der letzten Spielzeit der Primera División lediglich gegenüber den unvermeidbaren drei, Barcelona, Real und Atlético Madrid, das Nachsehen.

Das macht Salzburg mit 1.730 Elo-Punkten der Papierform nach zum schwächsten Team der Gruppe. Will man die Chance auf einen Achtelfinalaufstieg in der Champions League mit einer einzelnen Zahl benennen, dann lautet sie nach einer Berechnung des Sport-Datendienstleisters Opta: 39,1 Prozent.

Der Umstieg in die K.-o.-Phase der Europa League (EL), für den ein dritter Gruppenplatz berechtigt, erhöht die Wahrscheinlichkeit eines internationalen Überwinterns um weitere gut 30 Prozentpunkte. Dort müsste in einer Zwischenrunde allerdings ein EL-Gruppenzweiter aus dem Weg geräumt werden, wodurch auch dieser Pfad zu keinem Spaziergang geraten sollte.

SK Sturm Graz

Der SK Sturm ist mit rund 1.550 Elo-Punkten als einziger österreichischer Vertreter nicht das formal schwächste Team seiner Gruppe. Der polnische Gegner mit dem klingenden Namen Robotniczy Klub Sportowy Raków Częstochowa ist leicht unter den Grazern einzustufen. Zu unterschätzen sind die Tschenstochenauer dennoch nicht, herrscht dort doch eine enorme Aufbruchstimmung. 2016 noch drittklassig, wurde das Team von einem hauptberuflichen Geschichtslehrer in die Ekstraklasa geführt und gewann die Liga nach zwei Vizemeistertiteln heuer erstmals. Ein Fall für das Fußballmärchenbuch.

Noch mehr zum Kiefeln haben werden die Steirer an den zwei Gruppenfavoriten. Atalanta Bergamo, vor nicht allzu langer Zeit Serie-A-Mittelständler, hält seit einigen Jahren brav mit der italienischen Elite mit. In der jüngsten Saison fingen die Lombarden auf Rang fünf noch Eliteklubs wie die AS Roma und Juventus Turin ab.

Ähnlich stark wie Atalanta und damit zumindest eine Klasse über Sturm einzuschätzen ist Sporting aus Lissabon. Der laut einer Wikipedia-Liste hinter Bayern München mitgliederstärkste Sportverein der Welt eroberte 2020/21 nach zwanzig Jahren erstmals wieder den portugiesischen Meistertitel. Mit Namen wie Pedro Gonçalves oder Gonçalo Inácio hat Sporting einige der teuersten portugiesischen Kicker außerhalb der Big Five unter Vertrag.

Noch um einiges unwahrscheinlicher als im Falle Salzburgs ist also ein Ende der Gruppenphase auf den Rängen eins oder zwei für Sturm Graz. Atalanta und Sporting zu überwinden, um ins Sechzehntelfinale aufzusteigen, wird mit einer Chance von gerade einmal 18 Prozent beziffert.

Ein Endrang vor Raków und damit ein Umstieg in die schwächere Conference League sollte aber mit ein bisschen Glück und gutem Willen schaffbar sein.

LASK

Als der LASK bei der Ziehung in Monaco der Gruppe E zugelost wurde, begannen bei der oberösterreichischen Delegation die Augen zu leuchten. Dort wartete niemand Geringerer als der FC Liverpool, und an der Anfield Road spielt man nicht alle Tage.

Dass sich die Reds überhaupt in die Niederungen der Europa League herablassen, liegt an einer Vorjahresperformance, über die sich wahrscheinlich alle außer sie selbst und vier andere Teams gefreut hätten: Fünfter in der stärksten Liga der Welt zu werden. Für einen Champions-League-Platz genügt das freilich nicht. Bitter, wenn man dort sechs Jahre in Folge zumindest das Achtelfinale erreicht, dreimal im Finale steht und selbiges auch einmal gewinnt (2018/19).

Diese "Schwächephase" bedeutet aber nicht, dass sich die Gruppengegner große Chancen ausrechnen sollten. Unter den drei Herausforderern ist der LASK mit einem Elo-Wert von rund 1.500 Punkten das schwächste Team. Toulouse war zwar nur 13. der letzten Ligue-1-Saison, qualifizierte sich aber über die Coupe de France für die Europa League. Und den französischen Pokalsieger knacken die Linzer vermutlich nicht im Vorbeigehen.

Über Union Saint-Gilloise werden selbst Kenner des europäischen Fußballs kein allzu langes Stegreifreferat halten können. Die Brüsseler stellten zwar in den 1930er-Jahren eine Art Wunderteam, waren ab 1965 aber durchgehend unterklassig. Erst 2020/21 gelang der Aufstieg in die höchste belgische Spielklasse, und die beendete man im Premierenjahr prompt als Vizemeister. In der darauffolgenden Europa-League-Saison scheiterte die USG erst im Viertelfinale an Leverkusen.

Für den LASK ist die Wahrscheinlichkeit eines Weiterkommens noch eine Spur trister einzuschätzen als für Sturm. Liverpool ist realistischerweise außer Reichweite; fürs Erreichen der Europa-League-K.-o.-Phase müsste dann aber nicht nur einer der beiden anderen, wohl stärkeren Gruppengegner ausgestochen werden, sondern beide.

Immerhin ist ein Fortkommen in der Conference League, ähnlich wie bei Sturm, nicht ganz aus der Welt. In einem von sieben Paralleluniversen stürmt der LASK dort sogar ins Achtelfinale.

So weit zur Papierform. Vielleicht strafen Salzburg, Sturm und der LASK alle Statistiken Lügen. Geschenkt werden dem österreichischen Fußball in der bevorstehenden Europacup-Saison aber bestimmt keine Fünfjahreswertungspunkte. Der Wiener Totalausfall hilft da eben nicht. (Michael Matzenberger, 20.9.2023)