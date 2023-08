Der 80-Jährige will sich mit medizinischen Beratern um seine mentale Gesundheit kümmern

Stardirigent: Eliot Gardiner. imago/Leemage

London - Der britische Dirigent John Eliot Gardiner nimmt nach dem Watscheneklat eine längere Auszeit. Der 80-Jährige werde alle Engagements bis zum nächsten Jahr aussetzen und sich gemeinsam mit medizinischen Beratern auf seine mentale Gesundheit konzentrieren, teilte seine Agentur Intermusica am Donnerstag mit. "Er bereut sein Verhalten zutiefst und versteht, dass es erhebliche Auswirkungen auf Kollegen hatte, die er zutiefst schätzt und respektiert."

Vergangene Woche hatten das Klassikportal "Slipped Disc" und die Zeitung "New York Times" berichtet, Gardiner habe den Sänger William Thomas bei einem Auftritt in Frankreich hinter der Bühne geohrfeigt, nachdem dieser auf der falschen Seite vom Podium abgegangen sei.

Absagen

Die Salzburger Festspiele und das Musikfest Berlin hatten danach mitgeteilt, bei den geplanten Aufführungen von "Les Troyens" werde statt Gardiner sein Assistent Dinis Sousa am Pult stehen. Gardiner sagte auch die Teilnahme an der Klassikreihe "BBC Proms" in London ab.

Gardiner hatte etwa im Mai bei der Krönung von König Charles III. in London dirigiert. Er trete einen Schritt kürzer, um die Hilfe zu bekommen, von der er verstehe, dass er sie schon länger gebraucht habe, wurde Gardiner in der Mitteilung zitiert. Er wolle sich entschuldigen bei Kollegen, die sich schlecht behandelt gefühlt hätten, und bei jedem, der von seiner Auszeit enttäuscht sei. "Ich bin untröstlich, so viel Kummer verursacht zu haben, und ich bin entschlossen, aus meinen Fehlern zu lernen." (APA, 31.8.2023)