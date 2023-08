Von Ehekrisen zwischen Oliver und Amira Pocher wissen an Prominews Interessierte schon längst, zumal die beiden nie einen Hehl daraus gemacht haben. Bereits am 5. August kriselte das Liebesglück öffentlich, der Grund: Er besuchte das Rammstein-Konzert, sie war dagegen. Jetzt machen sie es via Podcast offiziell: "Wir dachten uns, dass wir das hier auf diesem Wege wahrscheinlich am besten sagen können", sagt die 30-jährige Österreicherin. "Wir sind getrennt." Und: "Ja, das war's."

Oliver Pocher mit Amira Pocher bei der Promi-Darts-WM 2023 im Maritim Hotel. IMAGO/Future Image

Auf demselben Kanal hatten der Comedian ("Die Oliver Pocher Show") und die Moderatorin ("My Mom, Your Dad") schon Ende Juni über ihre Eheprobleme gesprochen. Auf Oliver Pochers Frage, ob sie dem noch etwas hinzuzufügen habe, sagte sie: "Wir werden ja – hoffentlich kriegen wir das hin – weiter ein Team sein und sind halt jetzt weiterhin für euch als Podcast-Paar da. Privat nicht mehr. Außer dass wir natürlich Eltern von wundervollen Kindern sind."

Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne und leben in Köln. Sie waren seit 2016 ein Paar und seit 2019 verheiratet. Er habe keine Lust, Glückskeksfloskeln rauszuhauen, sagte der 45-Jährige Comedian. "Ich wollte mich nicht trennen, aber jetzt ist die Situation so, wie sie ist. Dann muss man sie jetzt annehmen und muss gucken, wie es weitergeht." Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Schon im Juni hatten die beiden in Reaktion auf Medienberichte erklärt, dass es in ihrer Beziehung Schwierigkeiten gebe und es unklar sei, wie es um die Ehe stehe.

Glückskeksfloskeln

Nur wenig Lust auf Glückskeksfloskeln hat wahrscheinlich auch Alfons Schuhbeck. Der Starkoch sitzt wegen Steuerhinterziehung hinter Gittern. Mit "strengen" Regeln, wie die Gefängnisdirektorin der Justizvollzugsanstalt Landsberg bunte.de berichtet. Demnach dürfen die Häftlinge "keine Päckchen erhalten, die sie nicht vorher mittels einer Paketmarke beantragt haben. Darin dürfen etwa Kleidung für die Entlassung, eine Brille oder Fachbücher sein." Auch dürfe Schuhbeck "nur zweimal im Monat am Wochenende für zwei Stunden" Besuch bekommen. Eine Privatsphäre gebe es nicht. "In dem Besucherraum sitzen dann nämlich auch andere Gefangene." Wir wollen nichts kleinreden, aber es könnte schlimmer sein. (Doris Priesching, 31.8.2023)