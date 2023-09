Außerdem eine Reportage über die Erstkommunion in Polen, eine Doku über den "Mythos Frankenstein" und der Verschwörungsthriller "Die drei Tage des Condor"

19.40 REPORTAGE

Re: Beichte und Luxusparty – Erstkommunion in Polen In Polen wird die Erstkommunion trotz Inflation und Krise fast so aufwendig gefeiert wie eine Hochzeit. Bis 20.15, Arte

21.50 DE NIRO & SCORSESE

Taxi Driver (USA 1976, Martin Scorsese) Mit Robert De Niros Rachefeldzug hat Martin Scorsese nicht nur einen seiner besten Spielfilme gedreht, Taxi Driver ist auch ein atmosphärisch dichtes Dokument des "dirty old New York" Mitte der 70er-Jahre, als der Times Square noch von Pornokinos und Peepshows bevölkert war. Bis 23.40, Arte

22.20 GERICHTSDRAMA

Die zwölf Geschworenen (12 Angry Men, USA 1957, Sidney Lumet) Ein Geschworener (Henry Fonda) bringt die anderen elf dazu, ihre hastige Entscheidung in einem Mordprozess gegen einen 18-jährigen Puerto Ricaner noch einmal zu überdenken. Der grandiose Ensemblefilm ist das Regiedebüt von Sidney Lumet (Serpico), der seinen Ruf als Meister des Justizfilms und New-York-Spezialist noch oft bestätigen sollte. Bis 23.55, ORF 3

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Mythos Frankenstein – ­Vision und Warnung Mary Shelleys Roman Frankenstein scheint aktueller denn je. Die Doku beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Buches, porträtiert Autorin Mary Shelley und zeigt auf, was der 200 Jahre alte Stoff mit moderner Genforschung und Robotern zu tun hat. Bis 23.20, ORF 2

Gerät in die Ermittlungen um einen gesuchten Geldwäscher: Sophie Marceau in "Fluchtpunkt Nizza", BR, 22.50 Uhr. Foto: BR/Telepool

22.50 THRILLER

Fluchtpunkt Nizza (Anthony Zimmer, F 2005, Jérôme Salle) Anthony Zimmer wird wegen Geldwäsche von der Polizei gesucht und unterzieht sich einer OP. Die Ermittler hoffen, ihm über seine Freundin Chiara (Sophie Marceau) auf die Spur zu kommen, die jedoch den Verdacht auf den Übersetzer François (Yvan Attal) lenkt. Cleverer Thriller, der in den USA als The Tourist mit Johnny Depp neu verfilmt wurde. Bis 0.10, BR

23.05 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Der Hauch des Todes (The Living Daylights, GB/1987, John Glen) Das respektable Debüt von Timothy Dalton als James Bond. Wien kommt – samt Riesenrad – nicht nur als Wien, sondern auch als Double für Bratislava vor. Bis 1.40, ProSieben

0.00 THRILLER

Die drei Tage des Condor (Three Days of the Condor, USA 1975, Sydney Pollack) Nach einem Massaker unter seinen Kollegen gerät CIA-Agent Turner alias "Condor" unter Verdacht und muss nun herausfinden, wer hinter dem Komplott steckt. Großartiger 70er-Jahre-Verschwörungsthriller mit Robert Redford. Bis 1.50, SWR

0.45 ROADMOVIE

Vincents Welt (Tutto il mio folle amore, I 2019, Gabriele Salvatores) Der 16-jährige Vincent ist Autist und hat seinen biologischen Vater nie gesehen. Als dieser plötzlich auftaucht, von der Mutter aber abgewiesen wird, heftet sich Vincent auf eigene Faust an seine Fersen. Gabriele Salvatores’ (Mediterraneo) Roadmovie über eine langsame Annäherung ist von einer wahren Begebenheit in­spiriert. Bis 2.20, Arte