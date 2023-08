Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist keine angenehme Wahl, die datenschutzbewusste Nutzer beim Sporttracking-Dienst Fitbit haben. Dem im Besitz von Google stehende Unternehmen muss man entweder den Transfer von Daten in Länder außerhalb der EU gestatten oder in Kauf nehmen, dass der eigene Fitnesstracker weitgehend unbrauchbar wird. Auch Zurücknehmen lässt sich die Zustimmung nicht, stattdessen muss man das eigene Konto löschen. Der Umgang mit EU-Nutzern ist nach Ansicht der Datenschützer von Noyb nicht legal. Sie haben in Österreich, Italien und den Niederlanden Beschwerde eingereicht.

Und: Elon Musk sieht sich einmal mehr schweren Vorwürfen ausgesetzt. Er soll Geld aus der Unternehmenskasse des von ihm geführten E-Auto-Herstellers Tesla verwendet haben, um sie in sein privates "Project 42" zu stecken - den Bau einer luxuriösen Residenz für sich selbst. Mittlerweile ermitteln die US-Bundesstaatsanwaltschaft und auch der Vorstand des Unternehmens.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünsche interessante Lektüre!

Fitbit soll Daten im großen Stil illegal verarbeiten

Musk wollte sich eine gläserne Residenz mit Geld von Tesla bauen

Hunderttausende Menschen in Südostasien werden zu Onlinebetrug gezwungen

Das Beste im September: Von "Starfield" bis "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty"

KI besiegt Weltmeister im Drohnenrennen

Sony erhöht Preise für Playstation Plus schon ab September kräftig

Pixel 8 und Pixel Watch 2: Google stellt neue Hardware am 4. Oktober vor

Erster Test zur IFA 2023: Die Sennheiser Ambeo Soundbar Mini

Microsoft löst auf EU-Druck Verzahnung von Teams und Office

Microsoft weiß selbst nicht, ob hinter dem Bing-Popup Malware steckt