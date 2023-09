Max Verstappen ist heuer konkurrenzlos. Für den Rest der Formel 1 geht es seit Monaten nur um Rang zwei. Und dieser Kampf ist auch in Monza völlig offen

Fernando Alonso im Aston Martin (links) und Sergio Pérez im Red Bull Racing sind im Rennen um Platz zwei fast gleichauf. AP

Jedi-Meister Obi-Wan bzw. Ben Kenobi wusste bereits in Star Wars, dass "Wahrheiten von unserem persönlichen Standpunkt abhängig sind". Dass Max Verstappen die vergangenen neun Rennen in Folge gewonnen hat, könnten Fans der Formel 1 durchaus als eintönig wahrnehmen. Ein anderer Standpunkt: Der Kampf um die Podiumsplätze neben dem Weltmeister ist äußerst spannend und vor dem Grand Prix von Italien (Sonntag, 15 Uhr, ORF 1) unberechenbar.

Unbeständiger Pérez, Nimmersatt Alonso

Das liegt auch an Red Bull Racing selbst. Denn während Verstappen im RB19 von Triumph zu Triumph eilt, glänzt sein Teamkollege Sergio Pérez mit Unbeständigkeit. Nach starkem Saisonbeginn patzte der Mexikaner mehrmals im Qualifying. Trotz des überlegenen RB19 hatte er zuletzt kein Fixabo mehr auf Stockerlplätze. Die Konkurrenz greift dankbar zu.

Im verregneten Zandvoort fuhr einmal mehr Routinier Fernando Alonso ins Rampenlicht und holte mit Platz zwei den siebenten Stockerlplatz heuer. Der Großteil davon stammt vom starken Saisonstart Aston Martins. In der Winterpause hat der Rennstall den größten Entwicklungssprung gemacht und etablierte sich überraschend zunächst als zweite Kraft.

Was sich aber heuer besonders deutlich zeigt: Die Kräfteverhältnisse in der Königsklasse können sich schnell ändern. Teams arbeiten daran, das Auto ständig zu verbessern. Wenn solche Upgrades zünden, wirkt sich das dementsprechend auf die Leistung aus.

Upgrades und Nerven

Mercedes hat sich Ende Mai etwa beim Grand Prix von Monaco vom Zero-Sidepod-Konzept verabschiedet und neue Seitenkästen präsentiert. Nicht so sichtbar, aber umso wichtiger war die aufgemotzte Vorderradaufhängung. In Spanien heimsten Lewis Hamilton und George Russell prompt zwei Podiumsplätze ein. Aston Martin machte mit einer Binsenwahrheit Bekanntschaft: Die Konkurrenz schläft nicht. Die Briten fuhren zwar noch regelmäßig in die Punkte, aber mussten bis Zandvoort auf ein weiteres Stockerl warten.

Wenn mehrere Teams eng beieinanderliegen, entscheidet aber nicht nur die Technik, sondern auch das Personal. Und damit wären wir beim Beispiel Ferrari. Der rote Flitzer, sagten die beiden Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz, ist unberechenbar, reagiert unter anderem anfällig auf Wind. Gleichzeitig verpatzt die Scuderia aber Boxenstopps, die Piloten streuen Fehler ein und wirken im Funk genervt. In der Konstrukteurswertung sind die Italiener nur Vierte.

Ferrari hofft auf ein Erfolgserlebnis beim Heimrennen. EPA/Daniel Dal Zennaro

Die schlechte Nachricht für Ferrari: Mit McLaren mischt neuerdings ein weiteres Team regelmäßig um Podiumsplätze mit. Nach dem Upgrade-Paket der Orangenen in Großbritannien, unter anderem am Sidepod-Einlass und am Unterboden, sprach Hamilton ehrfürchtig von einer "Rakete". In den Niederlanden musste sich Lando Norris aber trotz Startplatz zwei mit Rang sieben begnügen, nachdem er bei einsetzendem Regen zu spät die Reifen gewechselt hatte.

Vasseur: "Zwischen Platz zwei und zwölf ist es sehr eng"

Der Kampf ums Podium ist also von mehreren Faktoren abhängig. Wie gut ist das Auto, wie gut die Fahrer? Wem liegt die Strecke, wem nicht? Oder – wie zuletzt in Zandvoort – wie ist das Wetter, und wer reagiert darauf wie?" Das Feld liegt hinter Red Bull unglaublich eng zusammen, und es kommt an jedem Wochenende zu Schwankungen. Ein Teil davon ist streckenspezifisch, ein anderer Teil ist der Upgrade-Zyklus im gesamten Feld", sagt Mercedes-Boss Toto Wolff.

Für Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur geht es "zwischen Platz zwei und zwölf sehr eng" zu. Also: Spannung! Verstappen-Dominanz hin oder her. Aktuell ist Pérez (201 Zähler) Zweiter vor Alonso (168) und Hamilton (156). Freilich hoffen allesamt in Monza trotzdem, den Niederländer vom obersten Treppchen stoßen zu können.

Hoffen auf Statistik

Zumindest die jüngere Geschichte lässt darauf hoffen: Vor drei Jahren triumphierte Pierre Gasly auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke, ein Jahr später der heuer verletzungsbedingt abwesende Daniel Ricciardo. Zudem gelang es seit Lewis Hamilton im Jahr 2018 keinem Piloten mehr, den Sieg im ehemaligen königlichen Park außerhalb von Mailand zu wiederholen. Charles Leclerc gewann 2019 und crashte 2020. Gasly schied 2021 nach drei Runden aus, während Ricciardo 2022 ebenso nicht die Zielflagge sah. Verstappen gewann den Großen Preis von Italien im vergangenen Jahr vom siebenten Startplatz aus. (Andreas Gstaltmeyr, 1.9.2023)