Regierung in Kiew wünscht sich bei Außenministertreffen in Spanien von Österreich Rettungsfahrzeuge

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba folgte diese Woche der Einladung seines spanischen Amtskollegen zum informellen Treffen der EU-Außenminister im zentralspanischen Toledo. Wie so oft nahm Kuleba dabei kaum ein Blatt vor den Mund und lud all jene, die ein langsames Voranschreiten der ukrainischen Gegenoffensive zuletzt kritisierten, ein, "auch nur einen Quadratzentimeter" russisch besetzten Boden in der Ukraine zurückzuerobern. Wer dazu nicht bereit sei, solle lieber "den Mund halten", denn es komme einem Bespucken der mutigen Soldaten gleich, die tagtäglich ihr Leben für die Befreiung von Territorien riskieren.

Außenminister Alexander Schallenberg und sein ukrainischer Amtskollege Dmytro Kuleba in Toledo. APA/AUSSENMINISTERIUM/MICHAEL GRUBER

José Manuel Albares, Spaniens Außenminister, stand bei den Aussagen vor Reportern neben ihm und auch während des ganzen Treffens zu ihm. Albares unterstützte nicht nur den Wunsch der Ukraine, noch vor Jahresende Beitrittsgespräche mit der Union zu beginnen, er sprach sich – wie viele andere – auch für eine juristische Aufarbeitung russischer Kriegsverbrechen aus: "Der russische Imperialismus ist inakzeptabel. Russlands Kriegsverbrechen werden nicht ungestraft bleiben", stellte Albares klar.

Keine Waffen aus Österreich

Kuleba, der am Montag im Palais Niederösterreich virtuell an der österreichischen Botschafterkonferenz teilnehmen wird, erhoffte sich vom Treffen vor allem Zusagen für mehr Luftverteidigungssysteme, Artilleriemunition, Panzer und gepanzerte Fahrzeuge. Von militärisch neutralen EU-Staaten wie Österreich und Irland wünschte er sich gepanzerte Rettungsfahrzeuge.

Auf Anfrage des STANDARD teilte das Außenministerium in Wien dazu mit, Österreich habe "seit Beginn des russischen Angriffskriegs bereits mindestens 25 Rettungsfahrzeuge an die Ukraine geliefert, großteils Spenden der Blaulichtorganisationen". Es bestehe kein Zweifel, "dass wir unser humanitäres Engagement für die Menschen in der Ukraine im Lichte der russischen Aggression fortsetzen werden". Wien sei in laufendem Austausch mit Kiew und prüfe den dortigen Bedarf. (Fabian Sommavilla, 31.8.2023)