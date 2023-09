Die IFA soll auch in den kommenden Jahren in Berlin stattfinden. AFP/ODD ANDERSEN

Berlin – Zum ersten Mal fand die Internationale Funkausstellung (IFA) vor 99 Jahren statt, von 1. bis 5. September wird sie dieses Jahr wieder 180.000 Besucherinnen und Besucher auf das Berliner Messegelände locken, 2.000 Aussteller werden ihre Produkte präsentieren, 5.000 Journalisten und Influencer werden anwesend sein.

Eine Selbstverständlichkeit ist es nicht, dass die Messe stattfindet. So musste eine andere große IT-Messe in Hannover, die Cebit, vor ein paar Jahren für immer schließen, die IFA selbst wurde während der Pandemie pausiert und wird 2023 erstmals von einem neuen Veranstalter – einem Joint Venture zwischen dem Rechteinhaber GFU und dem Eventveranstalter Clarion Events – betrieben. Geplant ist, die IFA zumindest bis 2032 in der deutschen Hauptstadt zu veranstalten.

Auch wenn manche große Namen auch 2023 auf der Messe fehlen, nutzen unter anderem viele chinesische Anbieter die Messe, um ihre Produkte in Europa populärer zu machen, anwesend sind auch Samsung, Sony und LG sowie deutsche Anbieter wie AVM, Siemens und Sennheiser, für die die Messe quasi ein Heimspiel ist.

Backöfen statt Flaggschiff-Smartphones

Inhaltlich geht es bei der IFA auch 2023 nicht unbedingt nur um Smartphones, Tablets und andere Liebkinder der Nerd-Kultur, stattdessen findet sich zwischen Fernsehern und Audioprodukten auch das, was in Fachkreisen als Weißware bezeichnet wird. Gemeint sind dabei Haushaltsgeräte. Und hier überschlagen sich die Anbieter mit den Versuchen, einander mit angeblichen Innovationen – auch im Bereich der Energieeffizienz – zu übertreffen.

So setzen mindestens zwei Hersteller – Siemens und Samsung – auf Backöfen mit integrierter Kamera. Bei Siemens wirbt man damit, dass eine KI anschließend die Art der Speise analysiert und den passenden Backvorgang startet. Bei Samsung sieht man den Nutzen unter anderem darin, ein Timelapse-Video erstellen und mit Gästen vor deren Eintreffen teilen zu können. Im Trend sind außerdem Backöfen mit zwei getrennten Kammern, sodass zwei Speisen gleichzeitig zubereitet werden können. Und Siemens setzt auf eine simple, aber clevere Lösung: Bei Herdplatten lässt sich nicht die Temperaturstufe, sondern gleich die Temperatur einstellen, so wie man es zum Beispiel von Backöfen kennt.

Alles soll vernetzt sein

Generell heißt es von Samsung, dass man dieses Jahr den Fokus auf Smart Things und Konnektivität lege. "Die Geräte werden sofort harmonisch zusammenarbeiten, ohne uns zu fragen, was wir tun sollen, und sie werden auf der Grundlage unserer Vorlieben personalisierte Erlebnisse bieten, die unser tägliches Leben letztlich bequemer und effizienter machen", heißt es in einem Statement von Samsung. "Während man zum Beispiel das Abendessen vorbereitet, kann ganz einfach eine Ladung Wäsche gewaschen werden, ohne die Küche verlassen zu müssen. Oder wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, weiß die Heimvernetzung, dass sie das Licht einschalten muss, wenn jemand ankommt."

Neben Haushaltsgeräten präsentiert Samsung eine Fernseher-Fernbedienung, die im Rahmen des 100. Jubiläums von Walt Disney an eine bekannte Figur des Unterhaltungskonzerns erinnert. Stefan Mey

Die Lösung sei, dass das vernetzte Zuhause einfach im Hintergrund arbeitet. Dies Lösungen werden über das eigene Smart-Things-System miteinander vernetzt. In diesem Kontext präsentierte man auch eine neue Koch-App, die ab sofort verfügbar ist und mit den verschiedenen Küchengeräten genutzt werden kann.

Nachhaltigkeit im Fokus

Ein anderes Thema ist bei vielen Herstellern – und auch bei den Veranstaltern selbst – die Nachhaltigkeit. So stellte Samsung eine Waschmachine vor, die mithilfe künstlicher Intelligenz weniger Mikroplastik aus der Kleidung waschen soll. Zusätzlich kann ein Filter erworben werden, der Mikroplastik aus dem Abwasser herausfiltert. Er soll 149 Euro kosten, damit erkauft man sich ein gutes Gewissen.

Die Messeveranstalter selbst begleiten das Thema mit dem "Sustainabilty Village" in einem Konferenzprogramm. Ebenfalls gibt es Konferenzen zu den Hype-Themen unserer Zeit, allen voran KI und Start-ups. Es bleibt abzuwarten, ob uns diese Themen auch 2024 begleiten werden. (Stefan Mey aus Berlin, 1.9.2023)