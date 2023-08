Hier sind die Mediennews vom Freitag:

TV-Tagebuch ORF-"Am Schauplatz" über Raser: Vollgas bis zur Versteigerung Junge Raser, Unfallverursacher und Angehörige von Unfallopfern kommen in "Vollgas" zu Wort. Eine Reportage, die langsam Fahrt aufnimmt und ordentlich aufrüttelt

Podcast Warum Serien immer schlechter werden Jetzt anhören: Die Hollywood-Streamingbranche ist in die Krise geschlittert. Müssen wir uns in Zukunft mit weniger Serien begnügen – zu höheren Abo-Preisen?

Miniserie Prinz Harry ehrt in Netflix-Doku Veteranen und teilt gegen Royals aus "Heart of Invictus" zeigt Vorbereitungen der von ihm ins Leben gerufenen Kriegsversehrtenspiele

Rampenschau Oliver und Amira Pocher getrennt, "strenge Regeln" für Alfons Schuhbeck Paar machte Trennung via Podcast öffentlich, keine Privatsphäre für inhaftierten Starkoch

Streaming Serienstornos erfassen bereits fertiggestellte Prestigeprojekte Zudem verschwinden ältere, bereits etablierte Titel von den Streamingplattformen

Serie Jägerin des verlorenen Schatzes: Odenthal-"Tatort" im Goldrausch Der TV-Krimi mit Ulrike Folkerts ist auch in den Nebenrollen stark besetzt. Am Sonntag um 20.15 Uhr in ORF 2

Switchlist "Gegen die Wand", "The Paradise" und "Das Riesending": TV-Tipps für Donnerstag Außerdem eine Diskussion über Braunau und das Hitler-Erbe, eine Reportage über obdachlose Schüler und eine Doku über die Evolution der Blütenwelt

Jetzt erst recht Late-Night-Legende Jimmy Kimmel dachte "sehr, sehr ernst" ans Aufhören Als der Hollywoodstreik begann, "war ich sehr entschlossen, in den Ruhestand zu gehen"

