Auch wenn Streamingdienste derzeit aus Kostengründen Serien aus den Programmen werfen, darunter auch bereits fertiggestellte, aber unveröffentlichte Produktionen: Es lohnt weiterhin den Blick zurückzurichten auf vielleicht Übergangenes. Etwa auf George & Tammy, die grandiose Biopic-Serie über die Country-Ikonen George Jones und Tammy Wynette, zu sehen auf Amazon Prime Video.

Jessica Chastain als Tammy Wynette und Michael Shannon als George Jones in "George & Tammy". AP

Alkohol und Elektroschocks

Jones, immer wieder der Flasche zugetan, verdanken sich dunkle Perlen wie das auch von Elvis Costello gecoverte The Bottle Let Me Down. Wynette hat ihrerseits den unsterblichen Klassiker Stand By Your Man, zu dem die Blues Brothers in einer legendären Filmszene ihr Leben im Country-Bunker retten, nicht nur gesungen, sondern auch mitverfasst. Die stürmische sechsjährige Ehe zwischen Jones und Wynette steht natürlich im Fokus von George & Tammy. Aber es gibt auch rundherum einiges zu erzählen, begonnen bei einer Elektroschocktherapie, die Wynette erleiden musste.

George & Tammy (Offizieller Trailer) OmU | Paramount+ Deutschland

Paramount Plus DE

Was die Serie über übliche Biopic-Ware hinaushebt und manches Klischee vergessen lässt, sind die unglaublich charismatischen und fein nuancierten Performances von Jessica Chastain und Michael Shannon in den Titelrollen. Man spürt das Knistern zwischen ihnen von der ersten Begegnung an. Nicht nur das, haben sie auch sämtliche Songs selbst eingesungen und am Set live gespielt. Ohne sich an aussichtslosen Imitaten zu versuchen, loten sie die Stücke vor dem Hintergrund schier unglaublicher Lebensgeschichten von Neuem aus. "I believe you have to live a song to make it good", sagt Chastain in der ersten Folge zu lokalen Musikern. Man glaubt ihr fortan jedes Wort und jede Songzeile. (Karl Gedlicka, 3.8.2023)