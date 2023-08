Johannes Steinhart musste sich einem Eingriff am Herzen unterziehen. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Der Präsident der Wiener und der Österreichischen Ärztekammer, Johannes Steinhart, ist seit heute, Donnerstag, wieder im Amt. Ein Sprecher der Kammer hat der APA eine entsprechende Information der Rechercheplattform "Dossier" bestätigt. Steinhart hat sich im vergangenen April vorübergehend zurückgezogen. Die Geschäfte waren interimistisch vom ersten Vizepräsidenten Stefan Ferenci geführt worden.

Steinhart musste sich einem Eingriff am Herzen unterziehen. Dass er im Herbst zurückkehren möchte, hatte er schon zuvor kommuniziert. In der Kammer waren zuletzt jedoch auch vereinzelt Stimmen laut geworden, die dem Präsidenten den Rückzug nahelegten. Steinhart wird in der Causa rund um mutmaßliche Malversationen in der Tochtergesellschaft Equip4Ordi als Beschuldigter geführt. Er hat die Vorwürfe bisher stets zurückgewiesen. (APA, 31.8.2023)