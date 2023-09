In seinem Gastkommentar fordert Avner Gvaryahu von der Veteranen-NGO Breaking the Silence eine schlüssige Vision zur Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts ein.

Anfang August töteten israelische Siedler einen 19-jährigen Palästinenser aus dem Dorf Burqa im Westjordanland. Bei einem der Tatverdächtigen handelt es sich um einen Rechtsextremisten, der bis vor kurzem Sprecher von Limor Son Har-Melech war, einer Abgeordneten der rechtsextremen Partei Otzma Jehudit (Jüdische Stärke), die ein führendes Mitglied der Koalition unter Premier Benjamin Netanjahu ist. Der Parteivorsitzende, Itamar Ben-Gvir, ist als Minister für nationale Sicherheit für die polizeilichen Ermittlungen zu dem Schussattentat zuständig und pries die Verdächtigen als "Helden".

Rechtsextremer Politiker und Minister für nationale Sicherheit: Itamar Ben-Gvir. Foto: Reuters / Menahem Kahana

Die Ermordung des 19-Jährigen und die Ausschreitungen der Siedler im Dorf Hawara im Westjordanland im Februar zeigen, welche Kräfte Netanjahus Koalition antreiben. Während internationale Beobachtende die Aushöhlung der Justiz durch die Regierung häufig als Versuch Netanjahus ansehen, seinem laufenden Korruptionsverfahren zu entgehen, steuern seine extremistischen Verbündeten die Agenda der Regierung.

"Ihr vorrangiges Ziel besteht in der Annexion des Westjordanlandes."

Netanjahus rechtsextreme Regierungspartner befürworten offen jüdischen Suprematismus und innerstaatlichen Terrorismus. Stolz orientieren sie sich an dem verstorbenen Rabbiner und Knesset-Abgeordneten Meir Kahane. Netanjahus rechtliche Probleme sind ihnen weitgehend egal. Für sie ist er lediglich ein nützlicher Idiot, der ihnen hilft, die wenigen verbliebenen Hindernisse für die Erweiterung der Siedlungen und die Intensivierung der Militäraktionen gegen die Palästinenser zu beseitigen. Ihr vorrangiges Ziel besteht in der Annexion des Westjordanlandes.

Formale Apartheid

Zahlreiche Abgeordnete bringen diese Geisteshaltung offen zum Ausdruck. Simcha Rothman, Vorsitzender des Ausschusses für Verfassung, Recht und Justiz der Knesset, der eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung des Justizputsches spielt, ist selbst Siedler, dessen Haus von einem Abbruch bedroht ist. Finanzminister Bezalel Smotrich, der auch die für die besetzten Gebiete zuständige Zivilverwaltung leitet, ist ebenfalls Siedler und zeit seines Lebens Befürworter einer Annexion.

Im Jahr 2017 stellte Smotrich seinen "Entscheidungsplan" zur vollständigen Annexion des Westjordanlandes vor, im Rahmen dessen man den Palästinensern das Wahlrecht verweigern würde und Personen, die sich dagegen wehren, eine Deportation in Aussicht stellt. Smotrich räumte zwar ein, dass sein Vorschlag wohl ein "Demokratiedefizit" mit sich brächte, rechtfertigte eine derartige formale Apartheid aber als notwendiges Opfer.

Unbedeutende Randgruppe

Vor nicht allzu langer Zeit handelte es sich bei diesen Politikern noch um Randerscheinungen. Erst Netanjahu überredete Otzma Jehudit vor den Wahlen 2022, ein Bündnis mit Smotrichs Partei Religiöser Zionismus einzugehen; der gemeinsamen Liste war es möglich, 14 Parlamentssitze (von 120) zu erreichen.

Allerdings besteht zwischen den Positionen dieser rassistischen Parteien und denen von Netanjahus Likud kaum ein Unterschied. Man denke etwa an Justizminister Yariv Levin, der mehrere Vorschläge zur "Anwendung der Souveränität" – ein Euphemismus für Annexion – in den besetzten Gebieten unterstützt hat. In seinen Erklärungen, warum er den Justizputsch so eifrig vorantreibt, ging es in jedem der von ihm angeführten Beispiele um die Fortsetzung der israelischen Besatzung.

Kometenhafter Aufstieg

Israels autokratische Tendenz ist untrennbar mit der Besatzung verbunden. Der anhaltende Justizputsch ist nicht nur Ausdruck der Entschlossenheit eines machthungrigen Führers, sich der juristischen Aufarbeitung zu entziehen, sondern auch des Bestrebens der Siedler, zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer ein Apartheidregime zu errichten. Und genau diese Besatzung hat den kometenhaften Aufstieg von zuvor randständigen Figuren wie Ben-Gvir und Smotrich ermöglicht.

Ein Beispiel dafür ist die Wahl 2022. Israel wurde zu dieser Zeit immer noch von jener Welle der Gewalt zwischen Juden und Arabern erschüttert, die im Mai 2021 ausgebrochen war. Die Unruhen begannen mit der Vertreibung palästinensischer Bewohner aus Scheich Dscharrah in Ostjerusalem, eskalierten rasch und mündeten schließlich in der Operation Mauerwächter in Gaza. Diese Auseinandersetzungen forderten hunderte Tote und lösten Unruhen aus. Zutiefst schockiert über das Ausmaß der Gewalt, zeigten sich viele Israelis besonders empfänglich für Ben-Gvirs Versprechen, es "den Arabern zu zeigen, wer wirklich das Sagen hat".

"Das Bemühen, einen Konflikt zu managen, gleicht dem Versuch, einen Flächenbrand unter Kontrolle zu bringen."

Ben-Gvirs Rhetorik fand aber auch deshalb Anklang, weil "Konfliktmanagement" Israels bevorzugter Ansatz in der nationalen Sicherheit ist. Nach dieser Logik ist die Beibehaltung des Status quo Israels beste Handlungsoption, da Frieden mit den Palästinensern unerreichbar ist. Jahrelang haben die Israelis diese strategische Abkehr vom Friedensprozess gleichgültig zur Kenntnis genommen. Aber das Bemühen, einen Konflikt zu managen, gleicht dem Versuch, einen Flächenbrand unter Kontrolle zu bringen: Wenn der Wind dreht, schlagen einem die Flammen entgegen.

Genau das passierte im Mai 2021. Da die meisten Oppositionsparteien nicht einmal die Existenz der Palästinenser anerkennen wollten, handelte es sich bei den einzigen auf dem Tisch liegenden Lösungen um die Vorschläge der extremen Rechten. Obwohl Smotrichs Apartheidsplan kindisch, gefährlich und verabscheuungswürdig ist, stellte er für die Israelis ein Angebot dar, das der Großteil des politischen Establishments ihnen nicht mehr zu machen vermochte: eine mögliche Lösung.

Vom Konflikt beherrscht

Jahrzehntelang hat Israel versucht, den Konflikt zu managen, nur um festzustellen, von ihm beherrscht zu werden. Ebenso wie viele Israelis lernten, vor den Schrecknissen der Besatzung die Augen zu verschließen, betrachteten sie Ben-Gvir als bloßen Provokateur und übersahen die gefährlichen Implikationen seiner kahanistischen Überzeugungen.

Deshalb wird die Opposition gegen das Bündnis zwischen Netanjahu, Ben-Gvir und Smotrich eine schlüssige Vision zur Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts anbieten müssen. Jede politische Alternative – ob sie nun von der Knesset, den jeden Samstag stattfindenden Massenprotesten für Demokratie oder von der internationalen Gemeinschaft ausgeht – muss sich mit den Folgen der jahrzehntelangen israelischen Politik in den besetzten Gebieten auseinandersetzen.

Eine Demonstration gegen Premier Netanjahu, seine Koalition und die umstrittene Justizreform vergangenen Samstag in Tel Aviv. Foto: Reuters / Oren Alon

Da die Anführer der Besatzungsbefürworter immer offener über die Ziele der Besatzung sprechen, gilt es für ihre Gegner, eine klare Strategie hinsichtlich der illegalen Siedlungen und Außenposten im Westjordanland – der Epizentren des jüdischen Faschismus – und der tausenden dort stationierten Soldaten zu formulieren, die das Militärrecht gegenüber der Zivilbevölkerung durchsetzen sollen. Unsere Strategie muss in erster Linie auf ein Ende der Besatzung abzielen. Solange Israel auf der Aufrechterhaltung einer Militärdiktatur im Westjordanland beharrt, wird echte Demokratie unmöglich sein. (Avner Gvaryahu, Übersetzung: Helga Klinger-Groier, Copyright: Project Syndicate, 1.9.2023)