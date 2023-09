Der Pulsar PSR J1023+0038 stiehlt Materie von seinem Begleitstern und zeigt dabei ein merkwürdiges Verhalten. Illustration: ESO/M. Kornmesser

Pulsare sind an sich schon äußerst merkwürdige Himmelskörper. Im Grunde handelt es sich um Neutronensterne, also ultradichte Sternenleichen, die sehr schnell rotieren und dabei einen elektromagnetischen Strahl ins Weltall aussenden. Durch die Rotation verhält sich dieser Strahl so ähnlich wie der Lichtkegel eines Leuchtturms – und kann entdeckt werden, wenn er die Sichtlinie zur Erde kreuzt. Auf diese Weise scheint der tote Stern von unserem Heimatplaneten aus gesehen in seiner Helligkeit zu pulsieren.

PSR J1023+0038 (oder kurz J1023) ist aber selbst für Pulsarverhältnisse seltsam, was vor allem an seinem eigenartigen Verhalten liegt. Er befindet sich in rund 4.500 Lichtjahren Entfernung im Sternbild Sextant und umkreist einen anderen Stern in einer engen Umlaufbahn. In den vergangenen zehn Jahren hat der Pulsar seinem Begleiter ständig Materie abgesaugt, die sich in einer Scheibe um den Pulsar ansammelt und langsam auf ihn zustürzt.

Wechsel zwischen zwei Betriebsmodi

Seit J1023 damit begonnen hat, die Materie von dem anderen Stern anzuhäufen, ist sein ursprünglicher Strahl praktisch verschwunden, und der Pulsar hat begonnen, ständig zwischen zwei Modi zu wechseln. Im "aktiven" Modus strahlt der Pulsar helles Röntgenlicht, ultraviolettes und sichtbares Licht ab, während er im "passiven" Modus bei diesen Frequenzen schwächer ist und stattdessen mehr Radiowellen aussendet. Der Pulsar kann in jedem dieser Modi mehrere Sekunden oder Minuten lang verweilen und dann innerhalb weniger Sekunden in den anderen Modus wechseln. Dieses Umschalten hat Forschende bisher vor ein Rätsel gestellt.

Durch eine Beobachtungkampagne, an der zwölf Teleskope sowohl am Erdboden als auch im Weltraum beteiligt waren, darunter drei Standorte der Europäischen Südsternwarte (ESO), konnten Astronominnen und Astronomen dieses seltsame Verhalten nun entschlüsseln: Offenbar sind plötzliche Materieauswürfe des Pulsars in sehr kurzen Zeiträumen für den kuriosen Wechsel verantwortlich.

Kosmische Kanonenkugeln

"Wir haben außergewöhnliche kosmische Ereignisse registriert. Dabei werden enorme Mengen an Materie ähnlich wie kosmische Kanonenkugeln innerhalb von einigen zehn Sekunden, also einem sehr kurzen Zeitraum, von einem kleinen, dichten Himmelsobjekt, das mit unglaublich hoher Geschwindigkeit rotiert, ins Weltall geschleudert", erklärte Maria Cristina Baglio, Forscherin an der New York University Abu Dhabi, die auch dem Italienischen Nationalen Institut für Astrophysik (INAF) angehört. Sie ist die Erstautorin der nun im Fachjournal "Astronomy & Astrophysics" veröffentlichten Studie.

"An unserer einzigartigen Beobachtungskampagne zur Untersuchung des Verhaltens dieses Pulsars waren ein Dutzend modernster bodengebundener und weltraumbasierter Teleskope beteiligt", sagte Francesco Coti Zelati, Forscher am Institut für Weltraumwissenschaften in Barcelona in Spanien und Ko-Autor der Studie. An der Messreihe beteiligten sich auch das Very Large Telescope (VLT) und das New Technology Telescope (NTT) der ESO, die sichtbares und nahinfrarotes Licht erfassen, sowie das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), an dem die ESO beteiligt ist. In zwei Nächten im Juni 2021 beobachteten die Forschenden damit, wie das System über 280-mal zwischen seinem aktiven und passiven Modus wechselte.

Komplexes Wechselspiel

"Wir haben festgestellt, dass das Umschalten zwischen den Modi auf ein kompliziertes Zusammenspiel zurückzuführen ist, und zwar zwischen dem Pulsarwind, einem Strom hochenergetischer Teilchen, die vom Pulsar weggeblasen werden, und der Materie, die auf den Pulsar zuströmt", erläutert Coti Zelati, der auch zum INAF gehört.

Video: Forschende finden eine Erklärung für die beiden Betriebsmodi des Pulsars PSR J1023+0038. European Southern Observatory (ESO)

Im passiven Modus wird die zum Pulsar fließende Materie in einem schmalen Strom rechtwinklig zur Scheibe ausgestoßen. Nach und nach sammelt sich diese Materie immer mehr in der Nähe des Pulsars an und wird dabei vom Wind des pulsierenden Sterns getroffen, wodurch sich die Materie aufheizt. Das System befindet sich nun in einem aktiven Modus und leuchtet hell im Röntgen-, Ultraviolett- und sichtbaren Licht. Schließlich werden Teile dieser heißen Materie durch den Pulsar über den Teilchenstrom entfernt. Mit weniger heißer Materie in der Scheibe leuchtet das System schwächer und schaltet einen Gang zurück in den passiven Modus.

Warten auf das ELT

Obwohl diese Beobachtungen das Rätsel um das seltsame Verhalten von J1023 weitgehend gelöst haben, bleiben noch viele Fragen offen. Die Forschenden setzen dabei besondere Hoffnungen auf das Extremely Large Telescope (ELT) der ESO, das derzeit in Chile gebaut wird und ab 2027 einen noch nie dagewesenen Blick auf die Mechanismen von J1023 gewähren soll. "Das ELT wird uns wichtige Erkenntnisse darüber liefern, wie die Menge, die Verteilung, die Dynamik und die Energetik der einströmenden Materie um den Pulsar durch das Umschaltverhalten beeinflusst werden", sagte Sergio Campana, Forschungsdirektor am INAF-Observatorium Brera und Mitautor der Studie. (red, 1.9.2023)