Uefa-Präsident Aleksander Ceferin und Erling Haaland (re). EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Monaco - Erling Haaland ist am Donnerstag in Monaco zu Europas Fußballer des Jahres gekürt worden. Der norwegische Goalgetter gewann mit Manchester City 2023 die Champions League, die englische Meisterschaft, den FA-Cup und den europäischen Supercup und erzielte in der abgelaufenen Saison 52 Tore. Sein Trainer Pep Guardiola heimste die Ehrung für den Trainer des Jahres ein. Spielerin des Jahres wurde die spanische Weltmeisterin und Champions-League-Siegerin Aitana Bonmati.

Die Trophäe für die Trainerin des Jahres ging an die englische Teamchefin Sarina Wiegman. Ex-Altach-Trainer und WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose erhielt von Uefa-Präsident Aleksander Ceferin den President's Award. Der Deutsche sei ein "Vorbild für Fairplay", sagte der Uefa-Chef.

Erling Haaland, Aitana Bonmati, Aleksander Ceferin, Sarina Wiegman und Miroslav Klose. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Hervorgehoben wurden nicht nur Kloses Erfolge, sondern speziell zwei Szenen aus seiner Karriere bei Lazio Rom und Werder Bremen, als er nach einem Torerfolg ein eigenes Handspiel zugab und auf einen Elfmeter verzichtete. "Für mich ist das wichtiger als Worte, wenn man Taten sprechen lassen kann, das bleibt hängen", sagte Klose. Die Aktion sei sogar wichtiger als eben jene Trophäe, die er gerade bekommen hatte, fügte er an.

"Ich bin stolz, ich bin glücklich - ich habe das Triple gewonnen, als ich gerade 22 Jahre alt war", sagte Haaland: "Es war mein Traum, als ich ein Kind war. Es ist etwas Besonderes. Es gibt mir so viel Motivation, noch mehr zu erreichen. Noch mehr Trophäen zu sammeln, ich bin so glücklich."

De Bruyne und Messi geschlagen

Haaland setzte sich gegen seinen Teamkollegen und kongenialen Vorlagengeber Kevin De Bruyne und allen voran den argentinischen Weltmeister Lionel Messi durch. Bei der Endrunde in Katar hatte Messi überragt, seine Saison bei Paris St. Germain war dagegen durchwachsen. Mittlerweile spielt der Dribbelkünstler, der die Auszeichnung bereits dreimal gewonnen hatte, für Inter Miami in der MLS.

Bonmati vom FC Barcelona, die vor anderthalb Wochen mit Spanien bei der WM in Australien den Titel holte, setzte sich gegen ihre Landsfrau Olga Carmona (Real Madrid) und der Australierin Sam Kerr (FC Chelsea) durch.

Die Trainer-Wahl gewann wenig überraschend Citys Triple-Trainer Guardiola, der laut Haaland einen großen Anteil am Erfolg von Manchester hat. "Er versucht ständig, aus mir und allen anderen bessere Spieler zu machen", sagte der Norweger: "Wenn er mich dafür manchmal anschreien muss, bis ich begreife, was er von mir will, ist das kein Problem."

Guardiola setzte sich gegen die beiden Italienern Simone Inzaghi (Inter Mailand) und Luciano Spalletti (SSC Neapel) durch. Sarina Wiegman, die mit Englands Frauen erst im WM-Finale Spanien unterlag, erhielt wie schon im letzten Jahr die Auszeichnung als Trainerin des Jahres. (APA, sid, red, 31.8.2023)