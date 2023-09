Hat sich der Anteil der Weltbevölkerung in extremer Armut in den vergangenen 20 Jahren halbiert, verdoppelt oder ist gleich geblieben? Sterben heute mehr, gleich viel oder weniger Menschen bei Naturkatastrophen als vor 100 Jahren? Für das Publikum in Alpbach beginnt die Podiumsdiskussion mit einer Prüfung – ein an die Wand projizierter QR-Code führt zu diesen Wissensfragen.

Martin Kotynek (links) diskutierte beim Forum Alpbach mit Willibald Cernko (Mitte) und Anna Rosling Rönnlund (rechts) über Wege zu mehr "Factfulness". Daniel Hinterramskogler

Im Durchschnitt haben die Anwesenden nur zwei von sechs Fragen richtig beantwortet. Das ist kein Alpbach-Spezifikum, sondern fast überall auf der Welt so. Die Mehrheit der Menschen geht davon aus, dass die Welt schlechter wird – dabei ist, zumindest langfristig gesehen, genau das Gegenteil der Fall, sagt Anna Rosling Rönnlund, Co-Autorin des Bestsellers Factfulness. Heute gibt es weniger Armut, mehr Bildung und eine höhere Lebenserwartung als noch vor Jahrzehnten.

Der Bauch liegt falsch

Warum kommt diese Information bei so vielen von uns nicht an? Und wie schaffen wir es, bessere, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen? Darüber hat STANDARD-Chefredakteur Martin Kotynek am Dienstag beim Europäischen Forum Alpbach mit Rosling und Willibald Cernko, CEO der Erste Group, diskutiert.

"Wir liegen oft falsch, wenn wir aus dem Bauch heraus entscheiden", sagt Rosling. Dass bei Roslings Umfragen die Teilnehmenden allerdings oft schlechter abschneiden, als wenn sie die Antworten rein zufällig angekreuzt hätten, hängt laut ihr auch mit einem negativen Weltbild zusammen. "Manche Menschen unterschätzen ständig die Fortschritte, die auf der Welt passieren", sagt Rosling.

Im Durchschnitt beantwortete das Alpbach-Publikum nur zwei von sechs Fragen richtig. Viele schätzen globale Entwicklungen negativer ein, als sie tatsächlich sind. Daniel Hinterramskogler

Das liegt einerseits an veralteten Informationen, die bei vielen noch aus der Schulzeit stammen – aber auch an den Medien. Am Beispiel der New York Times zeigt Rosling auf, dass dort verhältnismäßig viel über Terrorismus und Mord berichtet wird, obwohl diese nur sehr wenige Todesfälle verursachen. Viele positive Entwicklungen würden langsam passieren, weshalb sie für die Medien keine aktuelle Geschichte seien.

Inzwischen hat Rosling über 10.000 unterschiedliche Wissensfragen in dutzenden Staaten gestellt, unter anderem dazu, wie einzelne Länder bei Indikatoren wie Gesundheitsversorgung, Lebenserwartung oder BIP abgeschnitten haben. Ihre Erkenntnis: Menschen sind stark von Stereotypen geprägt und schätzen die Fortschritte des Globalen Südens oft schlechter ein als die von Industrieländern.

Mehr Zusammenarbeit

Das bleibt nicht ohne Konsequenzen. Rosling erwähnt, dass Europa im Jahr 2100 nur noch acht Prozent der Weltbevölkerung stellen wird. Ohne Zusammenarbeit mit der aufsteigenden Mehrheit könnte der Kontinent in der Bedeutungslosigkeit versinken.

Diese Gefahr spricht auch Cernko implizit an. Er weist darauf hin, dass Europas Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten weniger stark gewachsen ist als in den USA. Dabei gebe es gute Voraussetzungen. "Wir haben Kapital für neue Ideen, wir haben keine Grenzen", sagt der Erste-Group-CEO. "Wenn wir den Binnenmarkt weiter vorantreiben würden, könnten wir unschlagbar werden."

Seit der Pandemie gebe es bei Problemen oft den unmittelbaren Ruf nach Hilfe und staatlichen Eingriffen – und Cernko nennt die Diskussion über Maßnahmen gegen die Teuerung von Energie, Lebensmitteln und nun auch Krediten. "Wir müssen an uns und unsere Stärken glauben", sagt der Banker. Bestehende Maßnahmen und Gesetze würden oft reichen, um Probleme zu lösen. Der "populistische Ansatz", in den Markt einzugreifen, sei langfristig nicht zielführend.

Datenkompetenz lernen

Es sei derzeit nicht einfach, Positives in den vielen Herausforderungen zu erkennen, gibt Cernko zu. Er betont allerdings auch, dass es wichtig sei, "die vielen guten Gründe zu sehen, warum wir optimistisch bleiben können". Er sieht es als die Pflicht von Führungskräften an, zu einer positiven Stimmung beizutragen.

Auch Rosling ist der Ansicht, dass wir der Welt optimistischer begegnen sollten. "Wir müssen die Hoffnung bewahren, denn ohne Hoffnung schaffen wir die großen Herausforderungen nicht", sagt sie. Unser Hirn würde sich oft die falschen Dinge merken – weshalb wir es besser unter Kontrolle bringen müssten.

Dafür hat Rosling einige Tipps: Neben dem Hang zur Negativität müssten wir uns auch noch des sogenannten Gap-Instinct bewusstwerden – der Angewohnheit, Dinge in Entweder-oder-Kategorien einzuteilen. Auf die große Mitte, etwa zwischen arm und reich, werde oft vergessen. Rosling wünscht sich außerdem mehr Datenkompetenz in Schulen und ein Arbeitsklima, wo es okay ist, Kolleginnen und Kollegen darauf hinzuweisen, wenn sie nicht faktenbasiert entscheiden. (Philip Pramer, 3.9.2023)