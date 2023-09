Der für harte Fragen über Österreichs Grenzen hinaus bekannte ORF-Journalist Armin Wolf stellt sich diese Woche selbst einem Interview, in dem man nichts sagen darf: Das "SZ Magazin" der "Süddeutschen Zeitung" lässt sich Fragen in einem wöchentlichen Format wortlos beantworten, fotografiert hat Ingo Pertramer. Armin Wolfs Antwort auf die Frage, wie er seinen Moderationsstil beschreiben würde, lässt Interpretationsspielraum. Er hält den rechten Zeigefinger an die Schläfe, die Antwort lautet wohl: gründlich überlegt.

Wie würden Sie Ihren Moderationsstil beschreiben? Armin Wolf antwortet wortlos, fotografiert von Ingo Pertramer für das "SZ-Magazin". Screenshot SZ Magazin

Wolf hat schon vielfach in Interviews erklärt, dass er keine Spontaninterviews führt, er sich sehr intensiv vorbereitet und vor dem Gespräch viel nachdenkt. Das soll wohl der Finger an der Schläfe ausdrücken.

Wie bleibt man politisch neutral?

In den 1980er-Jahren wurde in Redaktionen viel getrunken und geraucht, zeigt der selbst alkohol- und rauchfreie "ZiB 2"-Anchor in dem Interview recht eindeutig mit Bierflasche und Stift in Zigarettenposition. Sehr eindeutig seine "größte Schwäche" mit Mixer und ratlosem Blick: Kochen.

Mit beiden Händen hält er sich links und rechts an der Sitzfläche des Sessels fest, so hat sich 2018 sein Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin angefühlt. Fassungslos war er, als er das Ibiza-Video mit Heinz-Christian Strache von der FPÖ erstmals gesehen hat. Den Unterschied zwischen österreichischer und deutscher Politik beschreibt er mit der Hand, vielleicht als Skalenzeiger, etwas nach rechts versetzt, aus seiner Perspektive jedenfalls. Wie bleibt man politisch neutral? Wolf steht aufrecht, kreuzt die Arme vor dem Körper und lässt die Winkel des geschlossenen Mundes ein wenig hängen.

Und wie kann man Wolf ärgern? Er zeigt zur Antwort die Nase. Winnetou-Fan ist er, erwartungsgemäß, eindeutig auch noch. (fid, 1.9.2023)