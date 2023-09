Neben "Projekt Ballhaus-Platz" soll überraschend ein Film von Regisseur Sascha Köllnreitner über den Ex-Kanzler in die Kinos kommen

Über Ex-Kanzler Sebastian Kurz soll nicht nur einer, sondern gleich zwei Filme in die Kinos kommen. REUTERS/LEONHARD FOEGER

Ab 21. September ist der Kurz-Film "Projekt Ballhausplatz" in den Kinos zu sehen, darüber wurde bereits berichtet, DER STANDARD hat den Film schon vor der Premiere gesehen. Nun vermelden mehrere Medien, dass ein weiterer Film über den Ex-Kanzler in den Kinos anlaufen soll, und zwar bereits am 8. September. Die Regie führt Sascha Köllnreitner. Über die Website von Cineplexx ist ein Trailer des Films zu sehen.

Wie der "Kurier" berichtet, handelt es sich bei dem Film um eine Co-Produktion der Deutschen Opus-R und der österreichischen Pongo Film. Dem Bericht zu Folge sind viele bekannte Gesichter in dem Film zu sehen, etwa Ex-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, Ex-Kanzler Christian Kern, aber auch Arnold Schwarzenegger. Und auch der Ex-Kanzler selbst, der sich ab 18. Oktober vor Gericht verantworten muss, soll laut "Kurier" ausführlich zu Wort kommen. (red, 1.9.2023)