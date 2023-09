Das Sony Xperia 5 V soll laut Sony Fotographie auf "Vollformat-Niveau" ermöglichen. Der Standard/Stefan Mey

Sony ist wie andere Unternehmen dieser Art ein Mischkonzern, bei dem die Produkte in verschiedene Kategorien eingeteilt sind. Und die Smartphones, die gehören bei Sony in die Produktsparte "Imaging", also Fotographie. Das mag zunächst verwirrend wirken, macht aber Sinn, wenn man sieht, das der Fokus bei Sonys Smartphones fast ausschließlich auf der verwendeten Kameratechnologie liegt. So auch beim Mittelklasse-Smartphone Xperia 5 V, das Sony auf der IFA 2023 in Berlin vorgestellt hat. Der Preis des Xperia 5 V soll bei 999 Euro liegen. Der STANDARD konnte sich das Kamerahandy auf der IFA 2023 im Rahmen eines Hands-on bereits näher ansehen.

Technische Daten zum Xperia 5 V...

Das Sony Xperia 5 V ist mit einem 6,1 Zoll großen OLED-Display ausgestattet, dessen Bildwiederholungsrate auf 120 Hz kommt. Der Prozessor ist ein Snapdragon 8 Gen 2, der Arbeitsspeicher beläuft sich auf acht GB, der Speicherplatz auf 128 GB und kann mit hilf eines Micro-SD-Kartenslots erweitert werden. Kabelloses Laden ist möglich, zudem gibt es eine Schnellladefunktion. Der Akku hat eine Leistung von 5000 mAh.

Der Standard/Stefan Mey

In punkto Sound werden Stereolautsprecher, Bluetooth LDAS und - heutzutage geradezu eine Seltenheit - ein 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss zum Anschließen von kabelgebundenen Kopfhörern geboten. 360-Grad-Audio-Upmix ist ebenfalls mit an Bord.

... und zur integrierten Kamera

Die Xperia 5 V hat nur zwei Kameralinsen, die jeweils eine Brennweite von 16 und 24 Millimetern bieten, durch eine Cropping-Funktion will man mit der 24-Millimeter-Linse aber auch eine Brennweite von 48 Millimeter bieten. Freilich ist man sich bei Sony bewusst, dass mit einer Smartphonelinse kein derart professionelles Bokeh wie mit einem professionelles Kameraobjektiv möglich ist. Man betont aber, sich auch hier am Wissen aus der Kamerasparte bedient zu haben, ein "KI Tiefen Mapping" soll zudem softwareseitig schönere Portraits mit unscharfem Hintergrund ermöglichen.

Der Standard/Stefan Mey

Als Kamerasensor kommt der Exmor T zum Einsatz, der auch im Flaggschiff, dem Xperia 1 V, genutzt wird. Bei der Präsentation geizte man nicht mit Superlativen: erweiterter Dynamikumfang, ein größerer Farbraum und reduziertes Rauschen sollen Fotographie auf "Vollformatkamera-Niveau" ermöglichen. Integriert ist auch der schnelle AI-Autofokus, den man von den jüngsten Alphakameras kennt. Hier sollen Videos in 4K HDR mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde gefilmt werden können.

An Bord sind dazu passend zwei zusätzliche Apps für die Video- und Fotoaufnahme. Ebenso gibt es eine App, mit der automatisch geschnittene Videos erstellt werden können. Das dürfte unter anderem für Influencer interessant sein, die damit schneller Content für ihr Publikum präsentieren können. Diese App kann auch auf lizenzfreie Musik aus dem Sony-Konzern zugreifen, die bedenkenlos verwendet werden kann.

Kurzer Test für das Sony Xperia 5 V

Im Hands-on war außerdem ersichtlich, dass der ISO-Bereich der Kamera bis zu 6400 geht. Die Blende der 24-, bzw. 48-mm-Linse war in der Kamera-App mit F 1.9 angegeben, jene der 16-Millimeter-Linse mit F 2.2. Zudem entdeckt im Hands-on: Zwar können tatsächlich 120 fps gefilmt werden, allerdings wird in einem Pop-up betont, dass dann kein Audio aufgenommen wird.

Der Standard/Stefan Mey

Auffällig sind aber die vielen Gestaltungsmöglichkeiten, die man in den Apps hat. So gibt es PSM-Modi, mit denen manuell auch die Verschlussgeschwindigkeit eingestellt werden kann, freilich aber nicht die Blendenöffnung. Auch ISO-Werte, Weißabgleich und andere Werte lassen sich adaptieren. Wer will, der kann von Autofokus auf manuellen Fokus wechseln und diesen über einen Schieberegler einstellen.

Im ersten Eindruck wirkt das Sony Xperia 5 V somit wie ein Smartphone, das vor allem für an Fotographie interessierte Menschen geeignet ist, die aber nicht immer ihre große Kamera mitschleppen wollen. Ob sich das Gerät auch in anderen Lebensbereichen gut schlägt, muss ein ausführlicher Test zu einem späteren Zeitpunkt zeigen. (Stefan Mey, 1.9.2023)