11.700 Fahrgäste haben in Zügen und online beim Bahnhofstest des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) mitgemacht und nach zwölf Kriterien ihre Noten vergeben. Zu bewerten waren etwa Erreichbarkeit, Sauberkeit oder Barrierfreiheit. Im Ranking der besten Bahnhöfe finden sich vor allem Hauptbahnhöfe, obwohl der Wiener Westbahnhof die Wertung anführt und sich auf Platz neun der Bahnhof Wien-Meidlung hineingedrängt hat.

Unter den schönsten fünf Bahnhöfen sind überhaupt nur Hauptbahnhöfe zu finden. Abseits der Landeshauptstädte gilt der Bahnhof Baden als der beste, jener in Feldkirch als der schönste. Bei den kleinen Bahnhöfen führt Sillian vor zwei weiteren Bahnhöfen in Tirol. Schlusslicht ist wie seit vielen Jahren der Hauptbahnhof Bregenz.

Blick auf den Vorplatz des laut VCÖ-Test schönsten Bahnhofs in Österreich, des Wiener Hauptbahnhofs. APA/GEORG HOCHMUTH

"Erfreulich ist, dass nicht nur große Bahnhöfe gut bei den Fahrgästen ankommen, sondern auch Bahnhöfe in den Bezirkshauptstädten und kleineren Gemeinden. Das ist für das Ziel, die Mobilität außerhalb der großen Städte auf Klimakurs zu bringen, essenziell", sagt Michael Schwendinger vom VCÖ. Er verweist darauf, dass auch Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte zunehmend moderne Mobilitätsdrehscheiben werden müssten, an denen es auch Sharing-Angebote braucht.

"Was sich beim VCÖ-Bahnhofstest auch zeigt: Mit der Nähe zum Bahnhof nimmt die Nutzung der Bahn zu", erklärt Schwendinger. "Die Hälfte der Fahrgäste ist weniger als 15 Minuten zum Bahnhof unterwegs. Wenn Gemeinden und Städte bei der Siedlungsentwicklung auf Bahnhofsnähe achten und Unternehmen bei ihrer Standortwahl, dann kann Österreich leichter und schneller seine Klimaziele erreichen." (Guido Gluschitsch, 1.9.2023)

Schlusslicht im Bahnhofsranking ist Bregenz. imago images/CHROMORANGE

Die Ergebnisse

Bewertung der Bahnhöfe durch Fahrgäste:

1. Wien-Westbahnhof

2. St. Pölten-Hauptbahnhof

3. Graz-Hauptbahnhof

4. Innsbruck-Hauptbahnhof

5. Wien-Hauptbahnhof

6. Salzburg-Hauptbahnhof

7. Klagenfurt-Hauptbahnhof

8. Linz-Hauptbahnhof

9. Wien-Meidling

10. Bregenz-Hauptbahnhof

Welche Bahnhöfe die Fahrgäste am schönsten finden:

1. Wien-Hauptbahnhof

2. Salzburg-Hauptbahnhof

3. Graz-Hauptbahnhof

4. Wien-Westbahnhof

5. Linz-Hauptbahnhof

Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte, die am besten bewertet wurden:

1. Baden (NÖ)

2. Lienz (T)

3. Rankweil (V)

4. Kapfenberg (ST)

5. Zell am See (S)

6. Hohenems (V)

7. Lauterach (V)

8. Judenburg (ST)

9. Köflach (ST)

10. Leoben (ST)

Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte, die den Fahrgästen am besten gefallen:

1. Feldkirch-Hauptbahnhof

2. Lienz-Hauptbahnhof

3. Villach-Hauptbahnhof

4. Leoben-Hauptbahnhof

5. Baden-Hauptbahnhof

6. Frohnleiten-Hauptbahnhof

7. Rankweil-Hauptbahnhof

Kleinere Bahnhöfe, die bei Fahrgästen gut ankommen:

1. Sillian (T)

2. Heinfels (T)

3. Kirchberg in Tirol (T)

4. Niedernsill (S)

5. Ober-Grafendorf (NÖ)

6. Neumarkt am Wallersee (S)

7. St. Johann in Tirol (T)

8. Retz (NÖ)

9. Wolkersdorf (NÖ)

10. Oberndorf in Tirol (T)

Anreise zum Bahnhof (gerundet):

Mit öffentlichem Verkehr: 33 Prozent

Zu Fuß: 33 Prozent

Pkw mitfahrend (inklusive Taxi): 13 Prozent

Pkw (lenkend): 12 Prozent

Fahrrad: 8 Prozent

E-Scooter: 1 Prozent

Moped/Motorrad: 1 Prozent (Quelle: VCÖ)