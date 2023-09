Trainer Sageder nach 1:1 bei Zrinjski Mostar stolz: "coole Mannschaftsleistung". In der Europa League winken namhafte Gegner und Prämien in Millionenhöhe

Jetzt geht das internationale Abenteuer für den LASK erst richtig los. EPA/FEHIM DEMIR

Mostar – Erst Zrinjski Mostar, dann Liverpool? Der LASK hat als einziger rot-weiß-roter Vertreter die Europacup-Qualifikation erfolgreich überstanden und sich einen Platz in der Europa-League-Gruppenphase verdient. Die Linzer setzten sich im Play-off gegen den bosnischen Meister mit einem Gesamtscore von 3:2 durch, auch wenn beim Rückspiel-1:1 in Mostar ein wenig Zittern dabei war. "Ein Riesenerfolg für uns, die Mannschaft und den ganzen Verein", sagte Torjäger Robert Zulj.

Die Oberösterreicher gerieten am Donnerstag gegen kampfstarke Bosnier mit 0:1 in Rückstand, ein Weitschuss von Branko Jovicic sicherte der Mannschaft von Trainer Thomas Sageder aber den Aufstieg. "Es war ein unglaublich intensives Spiel, kein schönes Spiel. Spielerisch hätten wir besser sein können", ergänzte Zulj, der aber die Comeback-Qualitäten der Linzer lobte. Auch Sageder war erleichtert. "Ich bin stolz auf meine Jungs, sie haben gekämpft bis zum Schluss. Eine coole Mannschaftsleistung. Wir sind einfach überglücklich, dass wir in die Europa-League-Gruppenphase eingezogen sind", sagte der Coach im ORF.

In der Europa League winken nun Prämien in Millionenhöhe. Das Startgeld beträgt 3,63 Millionen Euro, aufgrund des guten Klub-Koeffizienten dürfen sich die Linzer zudem über weitere 2,5 Millionen Euro freuen. Für einen Sieg in der Gruppenphase gibt es 630.000 Euro, ein Unentschieden ist 210.000 Euro wert. Es könnten allerdings große Namen des europäischen Fußballs wie Liverpool, AS Roma, Ajax Amsterdam oder West Ham United als Gegner warten. Kapitän Zulj hat jedenfalls schon einen Wunsch. "Wir haben heute das Spiel gespielt, damit wir weiterkommen und in der Gruppenphase gegen Liverpool spielen." (APA, 1.9.2023)