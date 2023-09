Aus dem Sprechzimmer – das manche als "Vehörzimmer" oder gar "Stasi-Verhörzimmer" empfanden – geht es ins Praterwirtshaus. Nach den diesmal aufgezeichneten ORF-"Sommergesprächen" im Parlament lädt Puls 24 die Parteichefs live an den Stammtisch, in Kolariks Luftburg im Wiener Prater, mit Infodirektorin Corinna Milborn und "Café Puls"-Moderator Florian Danner. Bis auf FPÖ-Chef Herbert Kickl haben laut Puls 24 schon alle zugesagt.

Praterwirtshaus mit "Bürgerforum" als Kontrastprogramm zu den ORF-"Sommergesprächen": Puls-24-Infodirektorin Corinna Milborn und "Café Puls"-Moderator Florian Danner. Puls 24 Moni Fellner

"Inmitten von Wählerinnen und Wählern"

"Inmitten von Wählerinnen und Wählern" sitzen die Parteichefinnen und Chefs und sollen sich Publikumsfragen stellen, vor dem Nationalratswahljahr 2024. Spätestens im nächsten Herbst ist die nächste Wahl, spekuliert wird längst über einen früheren Termin.

Die Herbstgespräche von Puls 24 unter dem Titel "Bürgerforum live" beginnen am 19. September mit SPÖ-Chef Andreas Babler, jeweils ab 21 Uhr auf Puls 24 und auf der Streamingplattform Joyn. Am 26. September ist Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger an der Reihe, für 3. Oktober wurde FPÖ-Chef Herbert Kickl laut Puls 24 angefragt. Am 10. Oktober soll Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler in die Luftburg kommen und am 16. Oktober schließlich ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer. (fid, 1.9.2023)