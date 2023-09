Wenn der Tourismus ausbleibt, kann sich auch eine clevere Top-Level-Domain als durchaus lukrativ erweisen. IMAGO/YAY Images

Anguilla, ein kleines britisches Überseegebiet in der Karibik, erlebt dieser Tage einen unerwarteten wirtschaftlichen Aufschwung. Nicht etwa, weil man vom einem neuen Tourismuskonzept profitiert, wie es die geografische Lage vielleicht nahelegen würde. Auch das Erschließen natürlicher Ressourcen ist dafür nicht verantwortlich – es liegt schlicht und einfach an einer glücklichen Fügung des Schicksals, dass man sich bereits seit Mitte der 1990er-Jahre die Top-Level-Domain ".ai" gesichert hat.

In Zeiten, in denen "Artificial Intelligence", also künstliche Intelligenz (KI), boomt, ein begehrtes Kürzel, an dem viele Unternehmen interessiert sind. Die Veröffentlichung von KI-Tools wie ChatGPT war ein Katalysator für diesen Anstieg und hat eine Welle der Begeisterung und Investitionen rund um KI ausgelöst.

Und jetzt ist es auch unerwartete Einnahmequelle und zugleich Segen für die Wirtschaft einer Insel, die traditionell vom Tourismus abhängig ist – einem Sektor, der durch die globale Pandemie zuletzt stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Vince Cate, der seit Jahrzehnten die .ai-Domain für Anguilla verwaltet, erzählte Bloomberg, dass sich die Registrierungen seit dem letzten Jahr verdoppelt haben.

Die Insel könnte allein in diesem Jahr durch die Registrierung von .ai-Domains bis zu 30 Millionen Dollar an Einnahmen erzielen, wie Bloomberg berichtet. Das mag für ein Überseegebiet mit einer Fläche von rund 96 Quadratkilometern nicht nach viel Geld klingen – gemessen am bescheidenen Bruttoinlandsprodukt von ungefähr 300 Millionen Dollar stellt es allerdings eine beachtliche Summe dar.

Die Anziehungskraft eines Domain-Namens

Unter seiner Kontrolle hat Anguilla den .ai-Domain-Namen bereits seit 1995. Ursprünglich wurden länderspezifische Top-Level-Domain-Namen (TLD), wie zum Beispiel .at für Österreich oder .us für die Vereinigten Staaten, geschaffen, um Nationen eine einzigartige digitale Identität zu verleihen. Einige TLDs haben jedoch aufgrund ihrer zufälligen Akronyme eine breitere, sogar globale Bedeutung erlangt. Die .tv-Domain von Tuvalu steht zum Beispiel mittlerweile synonym für Websites, die sich um jegliche Facette des Fernsehens drehen.

Im Fall von Anguilla ist die .ai-Domain ein heißes Gut für KI-Start-ups und Technologieunternehmen geworden, wie zum Beispiel stability.ai und character.ai. Das hat die Einnahmen aus der Domain-Registrierung drastisch erhöht. Registrare wie GoDaddy.com zahlen Anguilla einen Festpreis von 140 Dollar für eine zweijährige Registrierung, und diese Rate steigt aufgrund der zunehmenden Nachfrage.

Obwohl Experten davon ausgehen, dass der aktuelle KI-Goldrausch wieder abkühlen wird – was sich auch auf die Nachfrage nach .ai-Domains auswirken dürfte –, kann der Einfluss auf Anguilla dennoch als nachhaltig bezeichnet werden. Mit dem unterwarteten finanziellen Polster können öffentliche Dienste unterstützt und Abhängigkeiten vom schwächelnden Tourismus zumindest für die Dauer des Booms ignoriert werden. (bbr, 1.9.2023)