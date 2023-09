"Wie wird man 100 Jahre alt", "The Crash", "Hot Fuzz", "Wall-E", "Hitler und der Rassenwahn", "Dame, König, As, Spion", "Ein einfacher Plan", dazu die Radiotipps

Streaming

DOPPELROLLE

Die ewige Tochter(The Eternal Daughter, GB 2022, Joanna Hogg) Die Filmemacherin Julie und ihre Mutter (Tilda Swinton in einer großartigen Doppelhauptrolle) stellen sich in einem Landsitz, der zum fast leer stehenden Hotel heruntergekommen ist, ihrer Vergangenheit. Intensives, mit Mystery-Elementen durchsetztes Kammerspiel von Joanna Hogg (The Souvenir).Paramount+

FOREVER YOUNG

Wie wird man 100 Jahre alt – Die Geheimnisse der Blauen Zonen(Live to 100: Secrets of the Blue Zones, USA 2023, Clay Jeter) Seit zwei Jahrzehnten versucht der US-amerikanische Bestsellerautor Dan Buettner dem Geheimnis eines langen Lebens auf die Spur zu kommen. In der vierteiligen Netflix-Doku führt Buettner an Orte, an denen die Menschen außergewöhnlich alt werden und sich guter Gesundheit erfreuen: Sardinien, Loma Linda (Kalifornien), Okinawa (Japan), die Nicoya-Halbinsel (Costa Rica) und Ikaria (Griechenland). Netflix

FLUGZEUGABSTURZ

The Crash(NL 2022, Michael Leendertse) Ein Frachtflugzeug der El Al stürzt auf dem Weg nach Tel Aviv in ein Wohnviertel von Amsterdam. 39 Bewohnerinnen und Bewohner sowie die gesamte Crew kommen dabei ums Leben. Zudem erkranken immer mehr Überlebende, die vermeintlich harmlose Fracht rückt in den Fokus. Die Miniserie basiert auf der wahren Tragödie im Jahr 1992. Canal+

Trifft sich auf einem einsamen britischen Landsitz mit ihrer Mutter: Tilda Swinton in einer Doppelrolle in Joanna Hoggs, zu sehen auf Paramount+. AP/Sandro Kopp

Fernsehen

20.15 KOMÖDIE

Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis(GB/F/USA 2007, Edgar Wright) Der Londoner Streberpolizist Nicholas Angel wird in die Provinz versetzt. Mit dem einfältigen Danny Butterman sorgt er auch dort für Aufruhr. Das Komödiantentrio aus Regisseur/Autor Edgar Wright und den Darstellern Nick Frost und Simon Pegg, der auch als Koautor fungierte, in Bestform. Bis 22.30, RTL 2

20.15 ANIMATIONSFILM

Wall-E – Der Letzte räumt die Erde auf(USA 2008, Andrew Stanton) 700 Jahre in der Zukunft ist der Planet Erde zu einer Mülldeponie verkommen. Der kleine Müllroboter sortiert weiterhin die Überreste einer dem Konsumrausch verfallenen Welt. Der vielleicht schönste, für alle Generationen lohnende Film aus dem Hause Pixar. Bis 22.10, Disney

20.15 ZEITGESCHICHTE

Hitler und der Rassenwahn Die Neuproduktion beleuchtet einen besonders perfiden Aspekt des NS-Terrors: die Nürnberger Rassengesetze, in denen die Nazis ihre rassischen Wahnideen verankerten.

Bis 21.05, ORF 3

23.30 THRILLER

Dame, König, As, Spion(Tinker Tailor Soldier Spy, GB/F/D 2011, Tomas Alfredson) Gary Oldman brilliert in Alfredsons ambitionierter Neuverfilmung von John le Carrés Spionageroman. Bis 1.25, RBB

23.30 DOKUMENTATION

Agree to Disagree! Gentechnik am Menschen – Optimierung oder Diskriminierung? Durch die sogenannte Crispr/Cas-Methode lässt sich das Genom so einfach und präzise verändern wie nie zuvor. Aber dürfen wir auch das Erbgut des Menschen verändern? Welche Folgen hat das für unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben? Bis 0.00, Arte

0.15 THRILLER

Ein einfacher Plan(A Simple Plan, USA/GB/F/ D/J 1998, Sam Raimi) Als Finanzbuchhalter Hank (Bill Paxton), sein einfältiger Bruder Jacob (Billy Bob Thornton) und dessen Freund im winterlichen Minnesota ein abgestürztes Sportflugzeug mit 4,4 Millionen Dollar neben der Leiche entdecken, gehen ihre Pläne auseinander. Von Horrormeister Sam Raimi als differenzierte Parabel um Schuld und Sühne inszeniert. Bis 2.35, RTL 2

(Karl Gedlicka, 2.9.2023)