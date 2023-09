10.00 MATINEE

Max Reinhardt – Ein Leben als Inszenierung Im Herbst begeht die Theaterwelt den 150. Geburtstag und den 80. Todestag des in Baden in Niederösterreich geborenen und in New York gestorbenen Theater- und Filmregisseurs, Theaterproduzenten und -gründers Max Reinhardt. Die neue Kurzdoku wirft schon jetzt Schlaglichter auf ihn. Bis 10.35, ORF 2

20.15 HITCHCOCK

Der Fremde im Zug(Strangers on a Train, USA 1951, Alfred Hitchcock) Tennisstar Guy Haines (Farley Granger) bekommt von einem Fremden (Robert Walker) im Zug Verbrechen als Tauschgeschäft vorgeschlagen – ein Geschäft, das zum erpresserischen Spiel wird. Alfred Hitchcocks meisterhafte Adaption einer Vorlage von Patricia Highsmith. Am Drehbuch arbeitete ein anderer Meister der Kriminalliteratur mit: Raymond Chandler. Im Anschluss gibt es die Dokus Mr. und Mrs. Hitchcock und um 22.50Loving Patricia Highsmith zu sehen. Bis 21.55, Arte

Bruno (Robert Walker) verschreckt die Verlobte (Ruth Roman) seines Partners mit seinen schrägen Ideen: "Der Fremde im Zug", 20.15 Uhr, Arte Kirch Media, ZDF

20.15 FINALE

Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers (USA 2019, J. J. Abrams) Das von J. J. Abrams inszenierte opulente Finale der Star Wars-Saga mit Adam Driver als Kylo Ren und posthum aus dem Archiv zutage geförderten Aufnahmen von Carrie Fisher als Prinzessin Leia. Die vorangegangene Episode VIII – Die letzten Jedi gibt es im Anschluss zu sehen. Bis 22.30, ORF 1

20.15 KOMÖDIE

Cruella (USA 2012, Craig Gillespie) Die junge Estella (Emma Stone) träumt in London von einer Karriere als Modedesignerin. Just als sie in einem Kaufhaus gefeuert werden soll, wird die berüchtigte Baronin Von Hellman (Emma Thompson) ob Estellas radikaler Schaufensterdekoration auf sie aufmerksam. Craig Gillespie liefert in seinem Film mit viel Verve die Vorgeschichte zur berüchtigten, aus Disneys 101 Dalmatiner bekannten Figur Cruella de Vil – im Zeichen des Punk!

Bis 22.55, RTL

21.40 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte Über die Teuerung, Klimakleber und den umstrittenen Kuss bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen diskutiert Michael Fleischhacker mit Eva Schütz (Express), Franz Schellhorn (Agenda Austria), Robert Treichler (Profil) und Veronika Bohrn Mena (Autorin und Arbeitsmarktexpertin). Bis 22.40, Servus TV

23.20 KONZERT

Abado & Rosmanith Marwan Abado (Oud, Gesang) und Peter Rosmanith (Perkussion) mit Gästen in der Sargabrik. Bis 0.20, Okto

23.25 REPORTAGE

Alltagsgeschichte: Denn Hundeherzen schlagen treu 1991 porträtierte Elizabeth T. Spira in ihrer legendären Serie Österreicher und ihre Hunde. Bis 0.10, ORF 2

0.15 MUSIK

Kontrabass virtuos! Ensemble Bassiona Amorosa Kracher und Ohrenschmeichler auf sieben Kontrabässen – anlässlich des 25-jährigen Jubiläums gastierte das Ensemble in der Synagoge Görlitz. Bis 1.15, Arte

(Karl Gedlicka, 3.9.2023)