Eigentlich könnte man meinen, dass über Googles kommende Top-Smartphones schon so gut wie alles bekannt ist. Ob Design, Hauptchip oder auch Kamera, die wichtigsten Eckdaten sind bereits in den vergangenen Wochen durchgesickert. In einem früheren Artikel wurde der aktuelle Wissensstand bereits ausführlich beleuchtet. Nun gibt es aber sehr wohl noch neue Informationen – und zwar gleich mehrere.

Nachtsicht

Unter dem Namen "Nachtsicht" hat Google vor knapp fünf Jahren für Aufsehen in der Smartphone-Welt gesorgt. Nach einem Update konnte ein Pixel 3 nämlich plötzlich erheblich bessere Fotos am Abend aufnehmen. Mittlerweile sind ähnliche Verfahren, bei denen mehrere Aufnahmen kombiniert werden, bei vielen Herstellern zu finden. Nun möchte Google offenbar den nächsten logischen Schritt vornehmen.

Ein früheres Leak des Pixel 8 zeigte keinen SIM-Karten-Slot, dafür dürfte es sich aber um einen Fehler in den Renderings von Onleaks handeln. Onleaks

Das Pixel 8 soll erstmals die Nachtsicht auch für Videos ermöglichen. Auf technische Details dazu, wie das geht, gilt es natürlich noch zu warten. Es ist aber davon auszugehen, dass hier Google einmal mehr auf die enge Verzahnung von Soft- und Hardware – und hier vor allem spezifische Optimierungen im eigenen Tensor-G3-Chip – verweisen wird. Von all dem abgesehen, verspricht eine Nachtsicht für Videos jedenfalls eine signifikante Verbesserung der Aufnahmequalität am Abend.

Computational Photography

Waren in früheren Jahren unter den Begriff Computational Photography fallende Optimierungen der Aufnahmequalität auf Fotos beschränkt, dringen zuletzt immer mehr dieser Tricks auch in den Videobereich vor. Google selbst nutzt etwa schon einige Zeit am Tag auch HDR+ zur Optimierung von Aufnahmen, zuletzt wurde ein Porträtmodus für Videos hinzugefügt, der einen Unschärfeeffekt wie eine Profikamera simuliert – ähnlich wie man es von Fotos schon länger kennt. Für all das spielt auch Maschinenlernen – gemeinhin aktuell als "künstliche Intelligenz" bezeichnet – eine wichtige Rolle.

Doch kein "E-SIM only"

Viel diskutiert wird derzeit die Zukunft des klassischen SIM-Karten-Slots, hat Apple diesen doch beim iPhone 14 schon in den USA entfernt, beim iPhone 15 soll es angeblich auch in Europa so weit sein. Zuletzt war zu hören, dass Google künftig ebenfalls rein auf die fix ins Gerät integrierte E-SIM setzen will. Das scheint laut 9to5Google aber eine Fehlinformationen gewesen zu sein. Auch das Pixel 8 soll demnach neben E-SIM-Support auch weiterhin einen entsprechenden Einschub für Nano-SIM-Karten bieten.

Wifi 7

Unterdessen haben Pixel 8 und Pixel 8 Pro für die offizielle Zertifizierung auch bei der US-Telekommunikationsbehörde FCC vorbeigeschaut. Der entsprechende Eintrag verrät zumindest ein interessantes, neues Detail: Beide Geräte dürften bereits Wifi 7 bieten. Das lässt sich jedenfalls aus der Verwendung eines BCM4389 von Broadcom schließen, der den neuen WLAN-Standard unterstützt.

Das erste Android-Smartphone mit Wifi-7-Support wäre das Pixel 8 damit allerdings nicht. Einige andere Geräte wie das Oneplus 11 oder auch das Motorola Edge 40 Pro tun das bereits. Das übrigens, obwohl der neue Standard offiziell noch gar nicht verabschiedet wurde. Erste WLAN-Router mit entsprechender Unterstützung gibt es ebenfalls bereits.

Ausblick

Das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro sollen am 4. Oktober im Rahmen des jährlichen "Made by Google"-Events präsentiert werden. Für diesen wird auch die Pixel Watch 2 erwartet, welche anderen Geräte – und ob überhaupt – sonst noch kommen könnten, ist hingegen noch unbekannt. Aus österreichischer Perspektive dürfte das wahre Highlight aber ohnehin ein anderes sein: Das Pixel 8 soll das erste Google-Smartphone seit Jahren sein, das direkt von Google in Österreich angeboten wird. Zuletzt war auch zu hören, dass Google bei seinen neuen Geräten das Update-Versprechen massiv ausbauen will. (Andreas Proschofsky, 1.9.2023)