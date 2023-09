Auch am Unabhängigkeitstag im September 2020 demonstrierten Menschen in Malis Hauptstadt Bamako für Russland– und gegen Frankreich. AP

Alles ist ruhig in Bamako, der Hauptstadt Malis, alles ist wie immer: Die staubigen Lehmstraßen sind verstopft von chinesischen Billigmotorrädern, durch die sich verbeulte Kollektivtaxis einen Weg bahnen. Militärpatrouillen sind rar. Die Putschoffiziere, seit Mai 2021 an der Macht, kontrollieren die Lage auch so: Die junge Bevölkerung steht weitgehend hinter ihnen.

"Die Militärs sind weniger korrupt als die Politiker", sagt Sékou, der an seiner "Tankstelle" im Viertel Badalabougou Benzin aus gläsernen Weinflaschen verkauft. "Und vor allem widerstehen sie den Franzosen. Erstmals in der Geschichte Malis bestimmen wir selber über unser Schicksal. Es lebe Assimi!"

Der 30-jährige Putschoberst Assimi Goïta, in Mali nur beim Vornamen genannt, ist seit zwei Jahren der starke Mann Malis, des Schlüsselstaats der Sahelregion. Seine Junta hat die französische Armee und mit ihr gleich auch die Fluggesellschaft Air France – die bisher die Verbindung nach Europa herstellte – aus dem Land geworfen. "Die Franzosen behaupteten, sie jagten im Wüstennorden Jihadisten", erklärt Maria, eine ältere Vertreterin der christlichen Minderheit (95 Prozent der Malier sind Muslime). "In Wahrheit sicherten sie nur die Rohstoffinteressen ihres Landes ab."

Wagner-Söldner vor Ort

Jetzt haben russische Söldner der Wagner-Gruppe die französischen Elitesoldaten abgelöst. Goïta hat aus Moskau Waffen und Hubschrauber erhalten. Ziehen die Malier Wladimir Putin einem Emmanuel Macron vor? "Putin ist uns egal", sagt Maria. "Hauptsache, jemand bekämpft die Jihadisten wirklich."

Und notfalls auch mit allen Kollateralschäden: Bei Einsätzen von Wagner und der malischen Armee sind laut der Pariser Zeitung "Le Monde" im vergangenen Jahr über tausend Zivilisten ums Leben gekommen. Die Jihadisten wüten jedoch weiter im Land, ja im ganzen Sahel.

In Burkina Faso, in Guinea und vor gut einem Monat auch im Niger haben deshalb ebenfalls Offiziere die Macht übernommen. Im Niger fordert die neue Militärregierung den französischen Botschafter zum Verlassen des Landes auf. Präsident Macron weigert sich: Damit müsste er auch die Truppengarnison mit 1.500 französischen Soldaten aus dem Niger abziehen. Das AKW-Land Frankreich verlöre zudem den Zugang zu den nigrischen Uranminen, die etwa ein Fünftel des französischen Bedarfs decken.

Die Zeit der Franzosen im Niger sei dennoch abgelaufen, sagt der Sahel-Spezialist Rabah Arezki. Die Amerikaner unterhielten dort auch einen Militärstützpunkt, zeigten sich zu Gesprächen mit der neuen nigrischen Junta bereit, um den Vormarsch der Russen in Afrika aufzuhalten.

"Blind, taub und stumm"

Die Franzosen, zutiefst verletzt über die Haltung der Afrikaner, merken erst gerade, was es in seinen Ex-Kolonien in West- und Zentralafrika geschlagen hat. Macron sei wie seine Élysée-Vorgänger "blind, taub" und angesichts der russischen Internetpropaganda gegen Paris auch "stumm" geblieben, moniert das Pariser Newsportal Mediapart.

Den Putsch gegen den frankophilen Präsidenten des Niger, Mohamed Bazoum, hatte Frankreich nicht kommen sehen. Und nun wiederholt sich das Szenario in Gabun: Am Mittwoch hat die Präsidentengarde in der Hauptstadt Libreville den soeben wiedergewählten Staatschef Ali Bongo unter Arrest gestellt und die Macht über das Fernsehen und die Institutionen übernommen.

Frankreich ist direkter betroffen denn je. Die Bongo-Familie hält sich mit Pariser Schützenhilfe seit 55 Jahren an der Macht im Land; dafür sicherte sie französischen Konzernen wie Totalenergies und Eramet, die in Gabun Tausende von Beschäftigten haben, den Zugang zu Erdöl respektive Mangan.

Pariser Medien fragten am Mittwoch besorgt, ob nun auch Gabun an Russland abfalle. In Libreville sind ebenfalls 350 französische Soldaten stationiert. Sie sorgten bisher für die Stabilität im Land, werden jetzt aber in den sozialen Medien – ob von Moskau gesteuert oder nicht – als "Kolonialtruppe" angeprangert.

Ausfall von Rohstoffen

Während Paris die Machtelite in Gabun stützt, schwingen sich die Putschoffiziere ohne große Mühe zu den Verteidigern des "Volkes" auf. Dass sie Wahlergebnisse und demokratische Prozesse noch stärker missachten, geht in der allgemeinen Aufbruchsstimmung unter.

Die geopolitischen Folgen dieser afrikanischen Zeitenwende sind noch unklar. Russland spielt wie zu Sowjetzeiten die "antikoloniale" Karte und profitiert von den antifranzösischen Ressentiments in Westafrika. Bisher scheinen russische Militärberater oder Wagner-Söldner allerdings heute nur in Mali, Burkina Faso und der Zentralafrikanischen Republik aktiv zu sein. Im Niger hat Moskau nicht einmal eine Botschaft, in Gabun sind die Russen anders als die Chinesen kaum präsent.

Von strategischer Bedeutung ist der Tschad, ein Transitland zwischen dem Sahel und Libyen. Paris stützt den Sohn des tschadischen Ex-Herrschers, Mahamat Déby, obwohl dieser demokratisch auch nur dem Schein nach legitimiert ist. Fällt auch dieser prowestliche und erdölreiche Staat als letzter Dominostein in russische oder gar jihadistische Hände, wären die Folgen für Europa unabsehbar.

Der Ausfall an Rohstoffen träfe nicht nur Frankreich. Die politische Unsicherheit des Sahelgürtels würde zudem den Migrationsstrom durch die Sahara verstärken. Denn dass die Militärs ihre verarmten Bevölkerungen am Erdölreichtum oder am Erlös anderer Rohstoffe teilhaben lassen, ist nicht zu erwarten. Und Wladimir Putin würde die Emigration Richtung Westeuropa in seinen neuen Partnerstaaten gern fördern. (Stefan Brändle aus Bamako, 1.9.2023)