Die Tänzerin Meagan King in Francesca Harpers "Freedom Series", einer der drei Arbeiten beim Gastspiel der New Yorker Tanzkompanie Ailey II im Festspielhaus St. Pölten. Nir Arieli

Das Verlangen nach "mehr Licht" soll Goethes letzte Worte geformt haben. Auch unsere eingetrübte Gegenwart braucht definitiv mehr Licht. Fragt sich nur, woher es kommen soll. Die Künste jedenfalls stellen exzellente Leuchttürme zur Verfügung. Das Landestheater Niederösterreich, das Festspielhaus St. Pölten, die Bühne im Hof und die Kulturfreunde der Landeshauptstadt werden die kommende Spielzeit zum Strahlen bringen.

Mehr Licht bringen bedeutet, Anregungen für schwierige Zeiten zu geben. Während in den Grauzonen des Internets Desinformation und Betrug wuchern, haben die Künste ihre Fähigkeit ausgebaut, über freie Fiktionen die Strukturen der Tatsachen zu erhellen. So bringen die Kulturinstitutionen heute mit gestärktem Verantwortungsbewusstsein "mehr Licht" in die Gesellschaft: Sie setzen auf Annäherung und Zusammenhalt.

Ilse Aichingers "Größere Hoffnung"

Das Festspielhaus lädt Lichtgestalten aus Tanz und Musik ein. Werke der Batsheva Dance Company und von Sharon Eyal zeigen, was sich in Israels choreografischer Landschaft tut.

Weiters warten Begegnungen mit den renommierten Ensembles des Ballet du Grand Théâtre de Genève und der Göteborgs Operans Danskompani. Das Festspielhaus-Musikprogramm glänzt unter anderem mit Cécile McLorin Salvant, Fatoumata Diawara und Gilbero Gil. Im Landestheater inszeniert Sara Ostertag Ilse Aichingers einzigen Roman Die größere Hoffnung. Erstmals überhaupt ist es gelungen, dafür die Aufführungsrechte zu bekommen.

Leuchtfeuer der Bühne

Ebenfalls auf dem Spielplan: Molières Der Menschenfeind in der Regie von Dominic Oley – das Stück über einen Wahrheitssuchenden, der überall Verschwörungen sieht und deswegen zum Misanthropen wird. Weitere Highlights kommen von Starregisseur Christoph Marthaler, Das Weinen (Das Wähnen), oder Isabella Rossellini mit ihrer One-Woman-Show Darwin’s Smile. Frischen Glanz auf die Bühne im Hof bringt Alexander Hauer als deren neuer Leiter.

Und die Freunde der Kultur St. Pölten halten für ihre Mitglieder wieder ein schillerndes Angebot parat. Am Weltanfang soll es geheißen haben: "Es werde Licht." Nun kommt zunehmend, was wir heute dringend brauchen: mehr Licht. (Helmut Ploebst, 2.9.2023)