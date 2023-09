Im Grauen Haus, dem Landesgericht für Strafsachen Wien, ist umbaubedingt zwar nicht alles perfekt, die Justiz erfüllt ihre Aufgaben aber unverdrossen weiter, wie ein Raubprozess zeigt. moe

Wien – Für Ercan, Gabriel und Abdurahman sieht es gar nicht gut aus, als sie vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Alexandra Skrdla erscheinen müssen. Die drei 17-Jährigen sollen am 23. Jänner gleich zwei Tankstellen ausgeraubt haben: zunächst eine an der Hadikgasse, der zweite Tatort lag in Brunn am Gebirge. Die Beute: rund 1.400 Euro Bargeld, Zigaretten, Handywertkarten und Energydrinks. Alle drei sind vorbestraft, einer wegen eines Tankstellenraubs, die DNA von Ercan wurde auf dem Klappmesser gefunden, das in Brunn am Gebirge nahe dem Tatort auf einem Feldweg weggeworfen wurde.

Die beiden gebürtigen Österreicher und der ebenfalls im Lande geborene Staatenlose bekennen sich dennoch voller Überzeugung nicht schuldig zum Vorwurf der Staatsanwältin, für den ihnen bis zu siebeneinhalb Jahre Haft drohen. Vorsitzende Skrdla stürzt in dem vollen Verhandlungssaal die Reihenfolge der Anklageschrift, entschließt sich für eine abgesonderte Vernehmung und beginnt mit der Einvernahme des aus der Strafhaft vorgeführten Drittangeklagten, während die anderen beiden vor dem Saal warten.

"Haben Sie irgendeine Idee, warum Sie heute da sitzen?", will sie von Abdurahman wissen. "Weil ich von einem Zeugen belastet werde, habe ich in der Anklageschrift gelesen" – "Und warum belastet der Sie?" – "Ich habe keine Ahnung", entgegnet der Teenager. "Na ja, Sie sind ja längere Zeit gesucht worden und haben sich versteckt, unter anderem haben Sie bei einem Freund im Auto geschlafen. Und Ugur B. sagt, er hat Ihnen auch sein Auto geborgt, damit Sie in einer Garage dort schlafen können. Und dieses Auto von B. wurde bei den Überfällen verwendet", hat die Vorsitzende eine Theorie.

Detaillierte Schilderung des Belastungszeugen

Der arbeitslose Drittangeklagte bleibt dabei: "Ich habe eine Tankstelle überfallen, dafür habe ich mich geständig gezeigt", argumentiert er den Grund seiner dreijährigen Freiheitsstrafe. Aber mit dieser Sache habe er nichts zu tun. "Ich kann nicht einmal Auto fahren", führt er noch an. "Gefahren sollen eh nicht Sie, sondern der Zweitangeklagte sein", hält Skrdla ihm entgegen. Belastungszeuge B. habe bei der Polizei, nachdem er als Autoeigentümer ausgeforscht worden war, allerdings recht detailliert geschildert, dass Abdurahman bei der Rückgabe des Gefährts viele Geldscheine in kleinen Denominationen bei sich hatte und das Auto voller Centstücke gewesen sei. "Er lügt!", beharrt der Drittangeklagte.

Auch der Zweitangeklagte Gabriel erzählt diese Geschichte. B. kenne er nur flüchtig, warum der ihn auf dem Bild einer Überwachungskamera identifiziert haben will, weiß er nicht. Als das Bild vorgeführt wird, scheint die Belastung tatsächlich überraschend: Zu sehen sind nämlich eigentlich nur zwei maskierte Personen in Daunenjacken mit der Kapuze über dem Kopf, die unterschiedlich groß sind. "Der eine hat einen Bart", hält Skrdla dem zweitangeklagten Bartträger vor. "Viele Leute haben einen Bart", hält der ihr entgegen.

Ercan beschließt den Einvernahmereigen der Angeklagten. Er ist der Einzige, gegen den ein Sachbeweis vorliegt – das Genmaterial auf der Tatwaffe. "Wie kommt das dorthin?", interessiert die Vorsitzende. "Ich habe es davor Ugur B. geborgt", antwortet der Erstangeklagte. "Das ist eine ganz neue Geschichte. Das ist interessant im Zusammenhang mit dem bisher Gesagten", ist Skrdla überrascht. "Es ist die Wahrheit. B. war im Dezember bei mir und hat gefragt, ob er sich mein Messer ausborgen kann, da er ein Problem hat. Ich habe gesagt, Ja, aber ich will es wieder zurück."

Eine Vorsitzende als Schelm

"Sowohl bei der Polizei als auch beim Haft- und Rechtsschutzrichter haben Sie noch eine ganz andere Geschichte erzählt!", hält die Vorsitzende ihm vor. "Da haben Sie einmal gesagt, Sie haben es bei einer Halloweenfeier beim Praterdome verloren, und dann irgendwann im Zeitraum bis Silvester. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber man könnte auch glauben, Sie drei haben beschlossen, die Überfälle dem Herrn B. in die Schuhe zu schieben", hält Skdrla mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. Der Erstangeklagte, der zuletzt als Angestellter arbeitete, bietet allerdings eine andere Theorie: Sein Bruder habe B. im vergangenen Herbst bei einer Verhandlung belastet, das könnte eine Retourkutsche sein.

Die Verteidiger (Andreas Doschek, Maximilian Lohsmann und Alexander Paleczek) beantragen dann einen Größenvergleich der Angeklagten, um zu demonstrieren, dass der Unterschied zwischen Erst- und Drittangeklagtem, die laut Anklage die eigentlichen Raubüberfälle begangen haben sollen, nicht mit der Aufnahme aus der Überwachungskamera übereinstimmt. Auf Nachfrage der Anwälte bestätigt einer der Überfallenen als Zeuge auch, dass einer der Täter sehr laut und akzentfrei Deutsch sprach – was auf keinen der Angeklagten zutrifft.

Entscheidend wird also die Aussage von Ugur B. – und der 23-Jährige schafft es beinahe, Vorsitzende Skdrla vor Überraschung fast sprachlos zu machen. "Woher wissen Sie eigentlich vom heutigen Termin? Ich konnte Ihnen nämlich keine Ladung zustellen", wundert die Vorsitzende sich, als der sechsfach Vorbestrafte den Saal betritt. "Von meinem Bewährungshelfer", erklärt er. Die drei Angeklagten kenne er alle nur "flüchtig", beteuert er zunächst.

Führerscheinloser Autoeigentümer

"Und wem von den dreien haben Sie Ihr Auto geborgt?", will Skrdla wissen. "Ercan", zeigt der Zeuge auf den Erstangeklagten. "Der war damals 16, warum borgen Sie dem Ihr Auto?" – "Er hat gesagt, er braucht es." – "Der kann keinen Führerschein haben. Hatten Sie keine Angst, dass es vielleicht an einem Baum endet?" – "Ich hab' selbst keinen Führerschein", verrät der Zeuge. "Bei der Polizei haben Sie aber gesagt, dass Sie dem Drittangeklagten das Auto geborgt haben, damit er drin schlafen kann." – "Die haben mir nicht einmal gescheit zugehört." – "Die haben Ihnen sehr gut zugehört, die haben nämlich seitenweise mitgeschrieben", scrollt Skrdla durch das Einvernahmeprotokoll.

Je länger die Befragung dauert, desto tiefer redet B. sich in einen Wirbel. So behauptet er, die Polizei habe ihm den Namen des Zweitangeklagten in den Mund gelegt – obwohl der erst aufgrund der Zeugenaussage von B. ausgeforscht wurde. Auch die Geschichte mit dem flüchtigen Drittangeklagten, der im Auto in der Garage nächtige, stimme nicht, ebenso wenig die Details zur Autorückgabe, gibt B. zu. "Haben Sie sich umgekehrt von Ercan etwas ausgeborgt, bevor Sie ihm Ihr Auto gegeben haben?", bohrt Skrdla nach. "Nein." – "Interessant, er behauptet nämlich, dass er Ihnen im Dezember die Tatwaffe geborgt hat." – "Dann wären ja meine Fingerabdrücke drauf." – "Nicht unbedingt. Von der Überwachungskamera wissen wir, dass der Mann mit dem Messer Handschuhe trug", entgegnet die Vorsitzende.

Selbst die Staatsanwältin muss im Schlussplädoyer eingestehen, dass sich B.s Belastungen heute ganz anders darstellen und seine Glaubwürdigkeit zweifelhaft ist. Sie überlässt das Urteil der Beweiswürdigung des Gerichts. Der Senat braucht nicht lange, um zu beschließen, das Trio rechtskräftig freizusprechen. "Mit den Angaben von Herrn B. ist keine Verurteilung zu begründen", erklärt die Vorsitzende. Der Erstangeklagte hätte die monatelange Untersuchungshaft allerdings vermeiden können, mahnt sie. "Da muss man halt auch als Beschuldigter bei der Polizei die Wahrheit sagen, dann wäre es wahrscheinlich nie so weit gekommen." Für alle drei Freigesprochenen hat sie am Ende noch eine Lektion: "Ich hoffe, es ist für Sie die Erkenntnis dabei, dass wir hier oben entscheiden und am Ende nicht automatisch ein weiterer Strafregistereintrag steht, sondern es auch so ausgehen kann." (Michael Möseneder, 1.9.2023)