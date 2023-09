Pro: Nichts beschönigen

Die Bilder, die täglich aus der Ukraine daherkommen, sind wirklich schwer zu ertragen. Gerade wenn Leserinnen und Leser schon durch multiple Krisen strapaziert sind, drängt sich die Frage auf, ob man sie noch zusätzlich durch Fotos hingerichteter Männer und unter Trümmern begrabener Kinder belasten sollte.



Wir machen es uns aber zu einfach, wenn wir einen Krieg vor unserer Haustüre durch zu viele Filter so weit verwässern, dass er für uns erträglich wirkt. Das tägliche Morden darf nie erträglich sein. Es ist davon auszugehen, dass die politischen Verantwortungsträger hierzulande Informationen zu den Grauen des Krieges ungeschönt auf ihren Bürotischen präsentiert bekommen. Der Bevölkerung sollten diese Informationen auch nicht erspart bleiben – wie sollten sie sich sonst ein Bild davon machen können, ob sie mit der Reaktion der Politik auf die Verwerfungen mitten in Europa zufrieden sind?



Die Fotografinnen und Journalisten an der Front riskieren noch dazu jeden Tag ihr Leben, um uns einen Einblick in die grausame Wahrheit des Krieges zu offerieren. Um uns zu informieren.



Abgesichert durch Triggerwarnungen, Verpixelungen und Altersschranken sollten daher auch Bilder von im Krieg getöteten Menschen hergezeigt werden. Die Opfer, aber auch jene, die durch ihre Fotos Licht ins Dunkel der Kriegspropaganda bringen, haben sich das verdient. Wir müssen Wege finden, damit umgehen zu können, und Wege finden, damit es insgesamt weniger Leid auf der Welt zu fotografieren gibt. Die Tyrannei von Kriegsverbrechern nicht herzuzeigen ist kein solcher Weg. (Fabian Sommavilla, 1.9.2023)