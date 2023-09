Servus TV legte auch im August im Jahresvergleich deutlich zu, beim Gesamtpublikum von 4 auf 4,7 Prozent Marktanteil, beim Publikum unter 50 von 3,3 auf 3,7 Prozent. Der ORF liegt mit seinen vier TV-Sendern ORF 1, ORF 2, ORF 3 und ORF Sport Plus einen Hauch von 0,1 über dem Vorjahreswert.

Die höchsten Marktanteile des Monats bei Servus TV bringt die Formel 1 mit dem Grand Prix der Niederlande. Das Rennen kam auf 46 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 51 Prozent bei Zwölf- bis 49-Jährigen. Am Rennwochenende ist ServusTV am Samstag und Sontag jeweils stärkster Sender in der Zielgruppe unter 50, vermeldet der Sender. Man verweist zudem als Quotenträger auf Tennis in Kitzbühel mit Dominic Thiem und Co, auf "Heimatleuchten" und Nachrichten. Die Quizsendungen dürften auch wesentlich zu den Servus-Daten beitragen.

Beste Quote im August für Servus TV: Max Verstappens Sieg beim Grand Prix der Niederlande. IMAGO/HOCH ZWEI

"ZiB", "Bundesland heute" und "Liebesg'schichten"

Beim ORF führt die durchgeschaltete "Zeit im Bild" um 19.30 Uhr die Top Ten des Monats an, Spitzenwert am 24. August mit 1,419 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 59 Prozent Marktanteil. "Bundesland heute" kam am 28. August auf 64 Prozent Marktanteil und 1,33 Millionen Menschen vor dem Schirm. Es folgen in den Monatscharts "Liebesg'schichten und Heiratssachen", seit Jahrzehnten eine der zentralen Quotenstützen des ORF im Sommer, sowie Spezial-"ZiBs" im Hauptabend zu Unwettern und Überschwemmungen und die "Sommergespräche". Die bisher meisten Zuschauer hatte Andreas Babler vorigen Montag mit 743.000 (ohne spätere Nutzung) und 30 Prozent Marktanteil.

SPÖ-Chef Andreas Bablers "Sommergespräch" war bisher das quotenstärkste 2023. ORF/BFILM

Der ORF schwelgt in Bestwerten: bester Augustwert beim Gesamtpublikum seit 2016, wenn man vom Olympia-August 2021 absieht. Beim Publikum unter 30 habe der ORF mit 23 Prozent Marktanteil einen Bestwert seit 2016. ORF 2 habe mit 22,3 Prozent im Gesamtpublikum einen Bestwert seit 2012 und ORF 1 beim Publikum unter 30 einen seit 2018.

Im Schnitt ein Minus verbuchten hingegen die Österreich-Kanäle der ProSiebenSat1Puls4-Gruppe mit ATV, ATV 2, Puls 4, Puls 24 beim Gesamtpublikum, die mit 0,4 Prozentpunkten Rückgang auf 7,3 Prozent Marktanteil kamen. Puls 4 verlor 0,5 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent Marktanteil, ATV nur leicht 0,1 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent. ATV 2 hielt seinen Wert mit 1,1 Prozent stabil, während der Nachrichtensender Puls 24 um 0,2 Prozentpunkte auf 0,9 Prozent zulegte.

ProSiebenSat1Puls4 verweist auf 26,1 Prozent Marktanteil beim Publikum unter 50 im August, man sei damit "führenden Sendergruppe" in diesem Monat – diese Rechnung schließt alle in Österreich aktiven Sender der Gruppe ein. (APA, red, 1.9.2023)