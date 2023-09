Eine Umfrage in den USA zeigt schwindendes Vertrauen in den positiven Einfluss von künstlicher Intelligenz auf Gesundheit, Sicherheit und Privatsphäre

Künstliche Intelligenz eroberte die digitale Welt im Sturm. Der Ruf nach Regulierung wird allerdings lauter, negative Konsequenzen der Systeme sind bereits sichtbar. Im Bild: eine KI-Ausstellung in Montreal, Kanada, zum Thema "Sex, Desire and Data" vom August 2023. AFP/ANDREJ IVANOV

An manchen Tagen scheint es, als wolle sich die Menschheit selbst überholen. In den letzten zwölf Monaten muss es wohl einigen so vorgekommen sein. Der Eintritt von KI-Systemen wie Chatbots und Bilderstellungssoftware in den Alltag nahm für Milliarden Menschen an Fahrt auf. Eine aktuelle US-Umfrage vergleicht die öffentliche Meinung zu künstlicher Intelligenz (KI) zu drei Zeitpunkten in den vergangenen zwei Jahren.

Mehr als die Hälfte der US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner gaben im Sommer 2023 an, dass sie über den zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz eher besorgt als begeistert sind. Nur rund zehn Prozent stehen dem Einsatz von KI-Systemen im Allgemeinen positiv gegenüber, während etwas mehr als ein Drittel die Mittelvariante wählten. Sie sind weder begeistert noch besonders beunruhigt.

Dafür wurden vom Pew-Research-Center mehr als 11.000 US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner befragt. Die Umfrage wurde bereits im Dezember 2022 sowie im November 2021 durchgeführt. Besonders auffällig: Zwischen vergangenem Jahr und dem heurigen gibt es einen Sprung von Plus 14 Prozent in der Sektion derer, die sich wegen der negativen Auswirkungen von KI auf das Alltagsleben sorgen.

Anwendungsfall und Bildungsniveau entscheidend

Ob KI-Systeme in breiteren Gesellschaftsschichten je Begeisterungsstürme auslösten, sei hier dahingestellt. Die Ergebnisse der Umfrage kommen jedenfalls nicht überraschend, wird die Öffentlichkeit doch beinahe täglich mit apokalyptischen Meldungen über KI-Systeme bombardiert. Ein genauerer Blick auf die gestellten Fragen ist aber hilfreich.

US-Bürgerinnen und US-Bürger mit höherem Bildungsniveau sind laut dem Umfrageinstitut eher der Meinung, dass die KI in vielen Anwendungsbereichen positive Auswirkungen haben könnte. So sind 46 Prozent der Hochschulabsolventen der Meinung, dass die KI medizinischem Personal bei einer qualitativ hochwertigen Patientenversorgung mehr hilft als schadet. Unter Erwachsenen mit geringerer Bildung sind nur 32 Prozent dieser Ansicht.

Autonome Datenverarbeitungssysteme werden in der medizinischen Anwendung, wie beispielsweise zur Früherkennung von Krebs, zwar als tendenziell hilfreich gesehen. Denn die KI kann Ärztinnen und Ärzten dabei helfen, schnellere Entscheidungen über Patienten mit krankhaften Tumoren zu treffen, wie in einer aktuellen Studie beschrieben wird. Würde aber beispielsweise ein Triage-Algorithmus darüber entscheiden, wer welche Behandlung erhält, wäre die Zustimmung wohl kaum so groß.

Sorge um Privatsphäre besonders groß

Der Einfluss von KI auf die Privatsphäre wird besonders kritisch gesehen. Mehr als die Hälfte der Befragten sehen KI-Systeme als Gefährder für die Privatsphäre. Die Sorge, dass eigenständig agierende Systeme die Privatsphäre gefährden, hat auch mit Diskriminierungserfahrungen zu tun. In den vergangenen Jahren zeigte sich immer wieder, dass KI-Systeme Rassismus, Sexismus oder die Diskriminierung von queeren Menschen verfestigen und verstärken können.

Solche Fehlschläge gehen einerseits auf unzureichende Diversität in den Unternehmen zurück, welche die KI entwickeln. Andererseits bilden die verwendeten Trainingsdaten, also Text- und Bildmaterial, mit dem die KI gespeist wird, gesellschaftliche Realitäten entweder nicht wahrheitsgemäß wider oder verstärken bestehende Diskriminierung durch "vorbelastete" Daten.

Uneins sind sich die Befragten daher auch bei der Frage, ob KI für die Polizei und die öffentliche Sicherheit ein hilfreiches Tool wäre. Rund die Hälfte klickten dabei auf "unentschlossen". Die restlichen Befragten teilen sich in zwei gleich große Lager zwischen Ja und Nein. Bei keinem anderen Thema in der Umfrage waren sich die US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner so unsicher.

Die großen Fragen bleiben

Die Geschichte zeigt, dass besagte Untergangsszenarien in den meisten Fällen nicht eintreten. Massenarbeitslosigkeit ist trotz der Vielzahl an Behauptungen, dass leistungsfähigere maschinelle Lernverfahren in den 2010er-Jahren Arbeitsplätze gefährden würden, nicht eingetreten, wie auch eine aktuelle Studie zeigt.

Der zunehmende Einfluss der großen Tech-Unternehmen wird nicht nur von fortschrittskritischen Personen als besorgniserregend empfunden. Auch drei Viertel der Tech-Angestellten glauben, dass Apple, Amazon, Facebook und Google zu viel Macht haben. Mit KI-Systemen bekommen sie die Möglichkeit, ihre Handlungsfähigkeit und Informationskontrolle noch weiter auszubauen. Internationale Organisationen, wie zuletzt die EU, versuchen das einzuschränken. Eine politische Einigung dazu gab es im Juni dieses Jahres. Darin werden hinreichende Verbote gefordert, unter anderem das Verbot von Echtzeittracking mittels biometrischer Systeme (Gesichtserkennung) sowie ein Verbot für Systeme zur biometrischen Kategorisierung von Merkmalen wie Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Staatsbürgerschaft oder Religion. Das Vorhaben stieß bereits auf einigen Widerstand vonseiten europäischer Großunternehmen.

Wie so oft. Die großen Fragen bleiben. Wie soll Technik funktionieren, die auf individuelle Privatsphäre Rücksicht nimmt, für ihre Funktionen aber trotzdem enorm große Datensätze braucht? Lässt sich das Potential von KI-Anwendungen so nutzen, dass Demokratien stabilisiert und gesellschaftlicher Zusammenhalt gefördert wird, wäre einer großen Mehrheit geholfen. Dafür braucht es aber nicht nur technische Lösungen, sondern auch weiterhin den nötigen politischen Willen. Und kritische Stimmen aus der Mitte der Gesellschaft. (Sebastian Lang, 2.9.2023)