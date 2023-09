Alexander Hauer folgt in diesem Herbst auf Andrea Wandl als Leiter der Bühne im Hof, "eines Orts des Experimentierens und der Diversität". Atelier Schulte

Seit dem Jahr 2001 leitet Alexander Hauer die Sommerspiele in seiner Heimat Melk. Dort erweiterte er das Programm um Musikrevuen. Es folgten die künstlerische Leitung der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk und die Koordination weiterer Melker Festivals: der Barocktage Stift Melk und der Wachau in Echtzeit. Nun übernimmt der Regisseur von mehr als siebzig Inszenierungen in Nachfolge von Daniela Wandl die Intendanz der Bühne im Hof (BiH).

Doch zuvor hat er sich noch auf Familienurlaub nach New York begeben. "Die Besuche der Freiheitsstatue, Ellis Islands und des Ground Zero – durchaus bewegend für die Gedenkarbeit und Melk."

Bereits 1994 hat Alexander Hauer den Verein MERKwürdig im Gedenken an die Opfer des Konzentrationslagers Melk mitbegründet, außerdem ist er, daraus resultierend, Vorstandsmitglied des Mauthausen-Komitees Österreich.

"Ich nehme von jeder Reise Eindrücke für meine Arbeit mit. So waren wir auch bei Ellen’s Stardust Diner, um nochmals einen Check für unsere Eröffnung zu machen", so Hauer. Eine gute Gelegenheit für ein Interview mit dem frischgebackenen Intendanten.

STANDARD: Am 14. September eröffnen Sie die Bühne im Hof mit einem "StarCast Dinner" neu. Wie kam es zu dieser Idee?

Hauer: Die Inspiration bekam ich wirklich vor Jahren hier in New York. Künstler:innen sind auch Gastgeber:innen – sie performen und kellnern. Das ist so begeisternd, dass ich so beginnen wollte – auf Augenhöhe und nicht von der Bühne herab. Wir wollen beginnen, indem wir uns begegnen und feiern.

STANDARD: Was verbinden Sie mit der BiH?

Hauer: Die BiH ist für mich eindeutig ein Haus der Pionierarbeit für Kleinkunst. Es war ein Ort des Experimentierens, der Diversität, wo man mutig Stellung bezogen hat und wo beide Seiten des Begriffs der Unterhaltung zu Hause sind: Entertainment und das sich darüber Unterhalten. Das soll weiter so sein.

STANDARD: Was sind Ihre neuen Akzente im Spielplan?

Hauer: Neue Akzente gibt es sicher im Musikprogramm, da sind wir etwas jünger und lauter als bisher, ohne das feine Bewährte zu vergessen. Das Programm soll als vielfältig und bunt wahrgenommen werden und das Haus für alle offen stehen. Die Leute zu erreichen, die noch nicht in der Bühne im Hof waren, ist eine schöne Aufgabe.

STANDARD: Die "Jung & Saugut"-Schiene wurde nun zu "Saugut am Donnerstag". Was hat sich noch daran verändert?

Hauer: Zum einen wollen wir den Donnerstag auch als Veranstaltungstag mit neuen Akzenten versehen und ihn etwas bewusster wahrnehmen. Und saugut sind oft nicht nur die Jungen – wenn es vor allem auch ein Format der Neuentdeckungen bleiben wird, so haben manche Newcomer:innen schon eine vielschichtige Lebenserfahrung.

STANDARD: Es gibt viele Feste im Programm. Das analoge Zirkusfest steht dabei dem virtuellen Medienfestival gegenüber. Zu welcher Seite fühlen Sie sich mehr hingezogen?

Hauer: Ich habe beides auf den Spielplan gesetzt, weil ich diese Genres kennenlernen will – und mit mir hoffentlich das Publikum. Es ist wirklich beides für mich wichtig. Sowohl dem analogen Einem-Menschen-Zusehen, dem Staunen über die menschlichen Kunstfertigkeiten, als auch der digitalen Welt und ihren kreativen Ausdrucksformen müssen wir uns voll Neugier widmen.

STANDARD: Wie stehen Sie den aktuellen Diskussionen über Virtual Reality und Artificial Intelligence in der Kulturbranche gegenüber?

Hauer: Das Medienfestival Lucid Dreams ist ein Versuch, offen damit umzugehen. Es ist herausfordernd, und ich bin sehr gespannt, wie wir einen guten Umgang lernen – das wird Zeit und Auseinandersetzung brauchen. Die persönliche Begegnung wird aber immer einen hohen Stellenwert haben. Das Live-Erlebnis ist immer ein besonderes. Das werden wir nicht verlieren, wenn die Qualität stimmt und wenn wir was zu sagen haben. Da habe ich keine Sorge.

STANDARD: Wie kam die Kooperation mit dem Karikaturmuseum Krems zustande?

Hauer: Ich dachte mir, die Karikatur ist doch die zeichnerische Schwester der Satire im Kabarett. Und gemeinsam mit Gottfried Gusenbauer war das Karikaturfoyer geboren. Vielfältige satirische Blicke auf uns, unser politisches und gesellschaftliches Handeln – das ist die Motivation für meine Arbeit. Und dies ist vielleicht auch ein wichtiger neuer Akzent, das Kooperieren, für das ich stehen möchte und für das ich das Haus öffnen will. (Interview Katharina Stöger, 2.9.2023)