Andreas Babler will die Kritik in einem Leserbrief nicht stehen lassen. REUTERS

Wien – Die Wassergebühren in Traiskirchen steigen 2024 von 1,50 auf zwei Euro pro Kubikmeter, was nicht so recht zur Entlastungsrhetorik von Bürgermeister und SPÖ-Chef Andreas Babler zu passen scheint. Einen Brief eines darob empörten Lesers hat die "Kronen Zeitung" am Freitag abgedruckt. Babler würde demnach "Wasser predigen, aber Wein trinken". Am Freitag kontert der Stadtchef mit dem Verweis darauf, dass die Erhöhung gar nichts mit ihm zu tun hat.

In eine schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA betont Babler, dass die Erhöhung durch den Wasserleitungsverband der Triestingtal- und Südbahngemeinden, der 29 Gemeinden versorge, erfolgt sei. Sie sei nötig geworden, da die Teuerung den Wasserleitungsverbänden zu schaffen mache und die Regierung gleichzeitig die Gemeinden seit Jahren finanziell aushungere.

In seinem eigenen Wirkungsbereich als Bürgermeister habe er die Bevölkerung immer entlastet, unterstreicht Babler. Beispielsweise habe er in Traiskirchen mittlerweile die dritte Mietpreisbremse für Gemeindewohnungen umgesetzt.

Was die Wassergebühren angeht, argumentiert Babler, dass die Teuerung und vor allem die hohen Energiepreise den Wasserverbänden zu schaffen machten. Gleichzeitig sorgten der sinkende Grundwasserspiegel und damit in Verbindung stehende notwendige Versorgungsprojekte für einen erhöhten Finanzbedarf. Die Regierung sorge aber nicht für einen Ausgleich. Die Wasserverbände müssten daher die Preise erhöhen, um das Trinkwasser zu sichern. (APA, 1.9.2023)