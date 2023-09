Serien wie "The Bear" machen Lust aufs Kochen und auf Kochserien. Wer auf den Geschmack gekommen ist: Hier servieren wir die besten Serien und Sendungen zum Thema – in allerlei Geschmacksrichtungen. Mahlzeit!

In "Chef’s Table: Pizza" wird die Welt von Kyoto bis nach Minneapolis und natürlich Italien auf der Suche nach den besten Pizzabäckerinnen und Pizzabäckern bereist. Netflix

Bärenhunger und Foodporn

Das Auge isst zuerst", soll der römische Feinschmecker Apicius bereits in der Antike gesagt haben. Damit war er wohl einer der Ersten, die die Bedeutung der visuellen Erscheinung eines Gerichts benannten. Heute nennen wir dieses Phänomen Foodporn, und Internet wie Fernsehen sind voll mit ästhetisierten Darstellungen von Essen in allen Farben und Formen. Und mit dem unwiderstehlichen Sternekoch Carmen "Carmy" Berzatto in The Bear gibt es aktuell auch einen Serienkoch der Herzen.

Wir lieben es, Leuten beim Genießen zuzuschauen. Und auch, wenn sie kochen. Deswegen gibt es hier die besten Serien und Sendungen zum Thema Essen als großes Menü für allerlei Geschmacksrichtungen. Wohl bekomm’s!

The Bear

In der ersten Staffel von The Bear hat der in der Küche brillante, zwischenmenschlich jedoch ausbaufähige Sternekoch Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White) nach dem Suizid seines Bruders Mikey (Jon Bernthal) das Familienrestaurant gerettet. Jetzt will er aus dem Sandwichshop The Beef das Nobelrestaurant The Bear machen. Die Serie hat in den USA zu einem Run auf Sandwichläden geführt. Koch Carmy ist der Motivator der Stunde, der das Beste aus seinem Team holt. Mehr zur gerade gestarteten Staffel 2 gibt's hier. Disney+

Disney+ | THE BEAR - Staffel 2 | Offizieller Trailer | Deutsch

Chef's Table

Mit cinematischen Zeitlupen garniert, wird in jeder Folge von Chef’s Table ein Spitzenkoch vorgestellt. Dabei werden nicht nur die Gerichte und die Inspirationsquellen dafür, sondern auch die Lebensgeschichten der Köchinnen und Köche gezeigt. Empfehlenswert ist außerdem das Spin-off Chef’s Table: Pizza, in dem auch Kreationen gezeigt werden, die vom neapolitanischen Reinheitsgebot abweichen. Ein Highlight: Ann Kims koreanisch angehauchte Lady-Zaza-Pizza mit Kimchi. Netflix

Chef's Table: Season 6 | Official Trailer [HD] | Netflix

Zu Tisch

In jeder Folge der Dokumentarfilmreihe Zu Tisch werden europäische Orte besucht und typische regionale Gerichte vorgestellt. Dabei begleiten wir Menschen ungekünstelt in ihrer natürlichen Umgebung, beim Jagen oder beim Erwerb der Zutaten. Die Arte-Sendung ist ein Gegenprogramm zu den Netflix-Produktionen: langsam und unaufgeregt, authentisch und nicht inszeniert – echte Menschen zeigen einfach ihren Alltag. Arte

Nordmazedonien | Zu Tisch | ARTE Family

The Sopranos

Was hat die ikonische HBO-Serie um den depressiven New-Jersey-Mafia-Boss Tony Soprano, der wegen seiner Panikattacken eine Psychiaterin aufsucht, mit Essen zu tun? Nicht nur werden die schmutzigen Geschäfte oft in Artie Buccos Restaurant abgeschlossen: Die italoamerikanische Küche ist geradezu identitätsstiftend für die Mafiosi, die so stolz auf ihre Herkunft sind, ohne jemals in Italien gewesen zu sein. "Baked Ziti", "Gravy" und "Gabagool" – das Essen hat oft symbolischen Charakter für den Verlauf der Handlung. Sky

The Sopranos - Season 6 Trailer - Official HBO UK

Cooking with Paris

Wenn man sich fragt, was Paris Hilton in den letzten Jahren so gemacht hat: Kochen hat sie nicht geübt – dafür gibt es in Cooking with Paris Glitzerstaub und mit Strasssteinen verzierte Küchengeräte. In einer Küche, die aussieht, als ob sie noch nie benutzt wurde, scheitert die Millionenerbin glamourös daran, Zwiebeln zu schneiden und Töpfe überhaupt zu finden. Mit Gaststars wie Kim Kardashian oder Demi Lovato zeigt sie unterhaltsam, wie man eigentlich nicht kocht. Netflix

Cooking With Paris | Official Trailer | Netflix

Hannibal

Dr. Hannibal Lecter ist nicht nur angesehener Psychiater, der dem FBI dabei hilft, Serienmörder zu fangen, sondern auch herausragender Koch – seine Leibspeise sind Menschen. Und wenn man Mads Mikkelsen in Hannibal dabei zusieht, wie er mit Weinglas in der Hand leidenschaftlich und mit viel Herzblut seinen Gästen Gerichte der gehobenen Küche serviert, vergisst man fast gerne, dass es nicht sein eigenes Herzblut ist, das darin steckt. Joyn

HANNIBAL 3. Staffel | Home Entertainment Trailer | Ab jetzt auf DVD, Blu-ray & als VoD!

Cooked

Feuer, Wasser, Luft, Erde: In jeder der vier Folgen von Cooked zeigt der Journalist Michael Pollan, der auch die Buchvorlage geschrieben hat, jeweils einen Transformationsprozess, der unsere Esskultur geprägt hat. Dabei lernt man mehr als sonst auf Netflix – übers Grillen und die Verantwortung gegenüber Tieren, aber auch über die indische Küche und die Frage, welche Vorteile schonendes Garen hat. Pollan zeigt uns in Marokko die Kunst des Brotbackens und die Eigenschaften von Gluten und bringt uns den geheimnisvollen Prozess der Fermentierung näher. Netflix

Cooked | Official Trailer [HD] | Netflix

Kitchen Impossible

Bei Kitchen Impossible tritt Fernsehkoch Tim Mälzer gegen andere Köche an. Gegenseitig schicken sie sich ins Ausland, wo sie eine Spezialität eines ortsansässigen Spitzenkochs nur durchs Erschmecken perfekt nachkochen müssen. Bewertet wird das Gericht dann von Stammgästen, Freunden und Familie. Vox

Bob’s Burgers

Ein Burgerrestaurant als Familienunternehmen, der Inbegriff des amerikanischen Traums? Bob’s Burgers reiht sich ein in die Liste von Simpsons,Family Guy oder American Dad – vulgären Zeichentrickserien, die eher für Erwachsene gedacht sind. Mit merkwürdigen Charakteren wird dabei pointiert die US-Durchschnittsgesellschaft auseinandergenommen. Comedy Central, Disney+

Bobs Burgers New Season 13 Intro! w/ Sinkhole! (HD)

Kenji López-Alt

Kenji López-Alt ist Koch, Beststellerautor und Restaurantbesitzer – auf seinem Youtube-Kanal zeigt der New York Times-Kolumnist aber, wie er zu Hause kocht. Detailreich und nachvollziehbar wie schon in seinem Buch The Food Lab erklärt er wissenschaftlich fundiert, wie man Restaurantqualität selbst hinbekommt und warum man immer harten Alkohol zum Schnitzelausbacken braucht. Youtube

Really Good Beef Stew | Kenji's Cooking Show

The Chef Show

Regisseur Jon Favreau liebt Essen. Das weiß man spätestens seit seinem 2014 erschienenen Film Chef, in dem er einen Gourmetkoch spielt, der erst abstürzen muss, bevor er einfachen Genuss wiederentdeckt. Inspiriert von den Dreharbeiten ist in Zusammenarbeit mit dem koreanisch-mexikanischen Koch Roy Choi die Serie The Chef Show entstanden: Gemeinsam mit prominenten Freunden und Starköchen kochen sie – und essen vor allem auch. Netflix

The Chef Show | Official Trailer | Netflix

Salt Fat Acid Heat

Basierend auf ihrem gleichnamigen Buch, konzentriert sich die amerikanische Köchin, Autorin und Gastrokritikerin Samin Nosrat in Salt Fat Acid Heat auf die vier ihrer Meinung nach wichtigsten Elemente des Kochens: Salz, Fett, Säure und Hitze. Dabei begibt sich die New York Times-Kolumnistin auf Reisen nach Italien (Fett), Japan (salzig), Mexiko (Säure) und in ihre Heimat Kalifornien (Hitze), um die Relevanz des jeweiligen Elements in der lokalen Küche zu zeigen. Netflix

Salt Fat Acid Heat | Official Trailer [HD] | Netflix

(Jakob Thaller, 2.8.2023)